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Вызывает кишечные инфекции: Комаровский высказался о детской привычке

STYLERПерсоны    30.10.2019 - 07:15
Вызывает кишечные инфекции: Комаровский высказался о детской привычке
Евгений Комаровский (коллаж: РБК-Украина)

Евгений Комаровский назвал последствия специфической детской привычки

Доктор Комаровский рассказал, как сделать так, чтобы ребенок не грыз ногти. Педиатр в опубликованом видео в Instagram рассказал, можно ли избавиться от распространенной привычки, которое приводит к заражению кишечной инфекцией.

По словам Евгения Комаровского, предотвратить возникновение привычки, которая возникает у очень многих детей, очень сложно. Педиатр советует при первых признаках - ребенок часто тянет руку в рот, заменять эту руку чем-то другим. Ведь отучить грызть пустышку или погремушку гораздо проще.

Кроме того, в медицине нет препаратов, которые могут быстро решить проблему.

"Грызть ногти - это вредная привычка, не являющаяся симптомом какой-либо болезни", - говорит педиатр.

Вызывает кишечные инфекции: Комаровский высказался о детской привычке

Комаровский рассказал, что делать, если ребенок грызет ногти (фото: medscape.com)

Но последствия грызения ногтей, кроме того, что это негигиенично и некрасиво, все же есть.

В первую очередь, это увеличивает риск возникновения кишечных инфекций.

К слову, ортодонты в один голос твердят, что грызение ногтей способствует формированию неправильного прикуса, что чревато длительным ношением неудобных и дорогостоящих брекетов.

"Тем не менее все, что знает медицинская наука - обработка ногтя всякими невкусностями", - пишет Комаровский.

Стоит отметить, что для отучения от привычки выпускаются специальные горькие лаки. Но у них есть недостаток - они быстро смываются. И если ребенок находится долго вне дома (садик, школа), то они не особо помогут, поскольку наносить средство нужно каждый раз после мытья рук.

Комаровский рассказал, что делать, если ребенок грызет ногти (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

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