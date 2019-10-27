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Когда ОРВИ переходит в пневмонию? Комаровский ответил на волнующий вопрос

STYLERЖизнь    27.10.2019 - 21:28
Когда ОРВИ переходит в пневмонию? Комаровский ответил на волнующий вопрос
Комаровский рассказал когда ОРВИ переходит в пневмонию (фото: РБК-Украина)

Комаровский поделился важными советами

Евгений Комаровский рассказал, когда ОРВИ переходит в пневмонию и что делать в случа заболевания. Соответствующую публикацию эксперт разместил на своем профиле в YouTube-aккаунте.

"Идет воспаление верхних дыхательных путей, которое сопровождается повышенным образованием мокроты. Плюс ко всему, мы принимаем в это время отхаркивающие средства, которые увеличивают количество слизи в легких", - сказал Комаровский.

По словам врача, главная причина пневмонии - это слизь, которая вырабатывается в бронхах, загустевает, и этот самый комок перекрывает бронхи, из-за чего нарушается вентиляция воздуха и начинают активно размножаться бактерии.

Чтобы не дать заболеванию развиться, необходимо хорошо одеваться, пить теплые напитки, следить за влажностью воздуха, не использовать без назначения врача отхаркивающие средства.

Напомним, что педиатр разрушил миф относительно сыпи и красных щек у младенцев. По его словам, основным проявлением непереносимости продукта является кровь в стуле. Сюда может добавиться вздутие, диарея, рвота.

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