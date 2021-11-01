Ребенка со сломанной ногой отправили домой: в детсаде под Запорожьем разгорелся скандал

Воспитатель детсада позвонила родителям и сообщила им, что их дочь упала в беседке и ударилась головой. Родителей попросили забрать своего ребенка, поскольку она сильно плакала.

Мама малышки не верит, что дочка просто упала в беседке. Женщина считает, что настоящие обстоятельства инцидента просто скрывают.

"Поверхность там ровная. А у ребенка многочисленные травмы", - говорит Виктория.

Неофициально маме сказали, что девочка упала со второго этажа. Родители в недоумении, как их дочь могла туда попасть, если ясельная группа находится на первом этаже.

Родители отвезли дочь в местную больницу. Там сделали снимок таза и сказали, что у малышки только ушиб.

Позже девочке стало хуже. Уже в Детской областной больнице у ребенка обнаружили закрытый перелом голени, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Девочка пролежала 6 дней в отделении нейрохирургии.

Ей наложили гипс, в которым она провела 1,5 месяца. Через некоторое время с родителями связалась директор детсада и предложила решить вопрос мирно.

Родители жалуются, что полиция ничего не делает. Спустя месяц в мэрии на лечение ребенка выделили 4 тысячи гривен.