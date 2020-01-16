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Ребенка привалило дверьми в поликлинике Киева: момент ЧП попал на видео

STYLERПроисшествия    16.01.2020 - 22:21
Ребенка привалило дверьми в поликлинике Киева: момент ЧП попал на видео
Ребенка привалило дверьми в поликлинике Киева (коллаж: РБК-Украина)

В поликлинике Киева ребенок серьезно пострадал из-за халатности

В Киеве на ребенка упали двери в помещении одной из поликлиник. Четырехлетний малыш получил серьезные переломы и нуждается в хирургическом вмешательстве. Недавно в сети появилось видео с камеры наблюдения, установленной в медучреждении.

Инцидент произошел в поликлинике №2 на проспекте Правды, 2а, 13 января. Мама малыша вместе с еще двумя детьми пришла в поликлинику из-за ветрянки. Мальчик из любопытства подошел к металлическим дверям, которые были прислонены к стене. Дверь сразу же рухнула, как только он к ним притронулся.

На опубликованной записи видно, что мальчика буквально сложило пополам. Мама, бросив коляску с младшим ребенком, подбежала и моментально подняла тяжелые двери, малыш остался лежать. Видео можно посмотреть по ссылке.

Случившееся привело к перелому бедренной кости и шоковому состоянию малыша. Он готовится к операции, которую пока нельзя провести из-за ветрянки.

Ребенок и еще четверо малышей воспитываются сирийско-украинской семье, бежавшей от войны из Сирии в Украину.

Папа мальчика - Монтасир Альбольболь, врач из Сирии, мама - украинка.

"Накануне здесь проводили ремонтные работы, но никакой заградительной ленты не было. Слава Богу! Рядом стояли мужчины которые быстро помогли поднять тяжелые двери. Скорая помощь ехала 20 мин. и все это время ребенок в шоковом состоянии лежала на полу и рядом с ней лежала мама, которая хоть как-то пыталась помочь сыну. Весь медицинский персонал боялся брать ответственность, поэтому все ждали скорую", - написал доктор Альбольболь в Facebook.

Мальчик госпитализирован в Детскую клиническую больницу №1 по улице Богатырская, 30. Впереди у него две сложные операции и длительная реабилитация.

Неравнодушные украинцы, среди которых и журналисты, знакомые с историей этой уникальной семьи, просят помочь деньгами, экспертизой, советом врачей-хирургов, и юристов, которые доведут дело до суда (заявление уже подано в полицию).

Помощь можно оказать на карту ПриватБанка: 4149 4996 4568 5544.

Ребенка привалило дверьми в поликлинике Киева: момент ЧП попал на видео

Ребенка привалило дверьми в поликлинике Киева (скрин: facebook.com/sergatskova)

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