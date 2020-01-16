Дитину привалило дверима в поліклініці Києва: момент НП потрапив на відео

Дитину привалило дверима в поліклініці Києва (колаж: РБК-Україна)

У поліклініці Києва дитина серйозно постраждала через халатність

У Києві на дитину впали двері в приміщенні однієї з поліклінік. Чотирирічний малюк отримав серйозні переломи і потребує хірургічного втручання. Нещодавно в мережі з'явилося відео з камери спостереження, встановленої у медзакладі.

Інцидент стався в поліклініці №2 на проспекті Правди, 2а, 13 січня. Мама малюка разом з ще двома дітьми прийшла в поліклініку через вітрянку. Хлопчик з цікавості підійшов до металевих дверей, які були притулені до стіни. Двері одразу ж звалився, як тільки він до них доторкнувся.

На опублікованому запису видно, що хлопчика буквально склало навпіл. Мама, кинувши коляску з молодшою дитиною, підбігла і миттєво підняла важкі двері, малюк залишився лежати. Відео можна переглянути за посиланням.

Те, що трапилося, призвело до перелому стегнової кістки і шокового стану малюка. Він готується до операції, яку поки що не можна провести через вітрянку.

Дитина і ще четверо малюків виховуються сирійсько-української сім'ї, що втекла від війни з Сирії в Україну.

Тато хлопчика - Монтасір Альбольболь, лікар з Сирії, мама - українка.

"Напередодні тут проводили ремонтні роботи, але ніякої загороджувальної стрічки не було. Слава Богу! Поруч стояли чоловіки які швидко допомогли підняти важкі двері. Швидка допомога їхала 20 хв. і весь цей час дитина в шоковому стані лежала на підлозі, і поруч з нею лежала мама, яка хоч якось намагалася допомогти синові. Весь медичний персонал боявся брати відповідальність, тому всі чекали швидку", - написав доктор Альбольболь в Facebook.

Хлопчик госпіталізований у Дитячу клінічну лікарню №1 на вулиці Богатирська, 30. Попереду у нього дві складні операції і тривала реабілітація.

Небайдужі українці, серед яких і журналісти, знайомі з історією цієї унікальної сім'ї, просять допомогти грошима, експертизою, порадою лікарів-хірургів, і юристів, які доведуть справу до суду (заяву вже подано в поліцію).

Допомогу можна надати на картку ПриватБанку: 4149 4996 4568 5544.

Дитину привалило дверима в поліклініці Києва (скрін: facebook.com/sergatskova)