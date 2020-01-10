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Ребенка известной журналистки незаконно удерживают под Киевом (видео)

STYLERПерсоны    10.01.2020 - 22:33
Ребенка известной журналистки незаконно удерживают под Киевом (видео)
Журналистка Полина Нени с дочкой Теоной (фото: instagram.com/polinanenia)

Журналистка Полина Нени больше двух месяцев не видела дочь

Известная украинская журналистка и издатель Полина Нени уже третий месяц подряд борется за право забрать трехлетнюю дочь Теону. Экс-супруг бизнесмен Юрий Чернецкий, с которым они воспитывают троих детей, 6 ноября на три дня взял девочку к себе, а 9 ноября заявил Полине, что дочь она больше не увидит.

Несмотря на то, что 16 декабря Шевченковский районный суд вынес решение, что все трое детей должны проживать с мамой, забрать малышку она не может. Судебное постановление еще не вступило в силу.

Теперь же ситуация усугубилась тем, что Чернецкий улетел на отдых в Дубаи, оставив ребенка третьим лицам, которые не имеют никакого права удерживать девочку силой.

Ребенка известной журналистки незаконно удерживают под Киевом (видео)

Полина Нени с детьми (фото: facebook.com)

Полина Нени 9 декабря приехала в охраняемый коттеджный поселок в Бориспольском районе, где находится Теона, вместе с полицией, ювенальной полицией и журналистами. Но увидеть малышку ей не удалось.

Охрана поселка впустила только правоохранителей, которые убедились, что с ребенком все нормально, и покинули дом.

"16 декабря Шевченковский районный суд вынес решение, что все трое детей должны проживать с мамой, но помощь мне на сегодняшний день в процессе #вернутьТеону оказать не смогли, как и не смогли объяснить, на каком основании и по какому праву, если ребенок может быть или с папой или с мамой, его могут и продолжают удерживать третьи лица, не являющиеся прямыми родственниками ребенка, а я мама, не лишенная материнских прав, не может ее даже обнять?" - пишет журналистка на своей странице в Instagram.

Журналистка Полина Нени борется за право быть с дочерью (видео: instagram.com/polinanenia)

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