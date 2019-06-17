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Ребенка придавило деревом под Полтавой: медики рассказали о его состоянии

STYLERЖизнь    17.06.2019 - 09:00
Ребенка придавило деревом под Полтавой: медики рассказали о его состоянии
Дерево впало на дитину через сильний вітер під Полтавою (фото: pixabay.com)

Сильный ветер послужил причиной падения дерева

В Полтавской области на ребенка из-за сильного ветра упало дерево. На данный момент пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом информируют в управлении по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

Неприятный инцидент произошел 15 июня в селе Куторжиха. 

"15.06.2019 года в Хорольскую ЦРБ госпитализирован малолетний Ф. 2013 года рождения, житель с. Куторжиха Хорольского района. Потерпевший получил травмы в результате падения на него старого дерева из-за порыва ветра", - указано в сообщении.

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Также отмечается, что у ребенка диагностировали политравму, ушиб грудной клетки, таза, позвоночника, всех конечностей. Состояние здоровья ребенка, по словам медиков, тяжелое. 

Ранее мы сообщали о том, что в Германии прошел торнадо и град, который местами был размером с теннисный мяч.

А также рассказывали о том, что на Закарпатье улицы после сильного дождя превратились в горные реки. 

Кроме того, мы писали о том, что в сети показали видео с жуткими последствиями стихии в Крыму.

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