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Дитини придавило деревом під Полтавою: шокуючі подробиці

STYLERЖиття    17.06.2019 - 09:00
Дитини придавило деревом під Полтавою: шокуючі подробиці
Дерево впало на дитину через сильний вітер під Полтавою (фото: pixabay.com)

Сильний вітер став причиною падіння дерева

У Полтавській області на дитину через сильний вітер впало дерево. На даний момент потерпілий знаходиться в лікарні у важкому стані. Про це інформують в управлінні з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

Неприємний інцидент стався 15 червня у селі Куторжиха. "15.06.2019 року в Хорольську ЦРЛ госпіталізований малолітній Ф. 2013 року народження, житель с. Куторжиха Хорольського району. Потерпілий отримав травми в результаті падіння на нього старого дерева через пориви вітру", - зазначено в повідомленні.

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Також зазначається, що у дитини діагностували політравму, забій грудної клітини, тазу, хребта, всіх кінцівок. Стан здоров'я дитини, за словами медиків, важкий.

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