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В Одессе годовалый малыш отравился метадоном

STYLERЖизнь    22.11.2019 - 14:06
В Одессе годовалый малыш отравился метадоном
Годовалая девочка отравилась метадоном матери (Коллаж РБК-Украина)

В больницу привезли девочку, которая отравилась наркотиком матери

В Одессе доставили в больницу годовалую девочку, которая отравилась сильным наркотиком - метадоном, который принммала ее мать. Сейчас ребенок находится в тяжелейшем состоянии, а его мать отказывается рассказывать, как это могло произойти. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Врачи решили сделать анализ крови ребенку и он показал наличие в крови метадона. Только тогда 33-летняя мать призналась, что принимает заместительную терапию и, возможно, девочка могла проглотить ее лекарства.

После госпитализации ребенка женщина скрылась и сейчас разыскивается полицией. Врачи принимают все возможные меры для спасения девочки.

Открыто уголовное производство по ст 166 УК Украины. За злостное невыполнение обязанностей по присмотру за ребенком женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Полиция ведет расследование произошедшего (YouTube)

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