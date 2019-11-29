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В реанімації під Житомиром раптово померла дівчинка: що відомо

STYLERЖиття    29.11.2019 - 09:52
В реанімації під Житомиром раптово померла дівчинка: що відомо
Під Житомиром померла 9-річна дівчинка (фото: 1obl.com)

У лікарні під Житомиром правоохоронці проводять перевірку за фактом смерті дитини

Під Житомиром в реанімаційному відділенні померла 9-річна дівчинка. У лікарні вранці 28 листопада її привіз батько. Зараз поліція проводить перевірку за фактом смерті в лікарні дитини. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в області.

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У Романівське відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів про смерть в четвер, 28 листопада, 9-річної дівчинки у реанімаційному відділенні районної лікарні.За попередньою інформацією, діагностували у школярки токсичну енцефалопатію, ускладнення від вірусної інфекції.

В реанімації під Житомиром раптово померла дівчинка: що відомоДівчинка померла у лікарні (фото з відкритих джерел)

Зараз поліція почала перевірку, а остаточну причину смерті дитини встановить судово-медична експертиза, яку правоохоронці вже призначили. Ведеться слідство.

Як ми раніше писали, на Волині померло немовля, якому було менше місяця. Трагедія сталася через вродженого пороку кишечника, але про хворобу лікарі батькам нічого не повідомили. Убиті горем батьки звинувачують у трагедії лікарів. Після народження у перший час у немовляти болів животик, але лікарі заспокоювали батьків і говорили, що це нормальний стан для новонародженого.

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