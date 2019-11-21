Пьяный отец спал: под Полтавой обнаружили избитого ребенка

Убитый младенец под Полтавой (фото: коллаж РБК-Украина)

Под Полтавой полиция обнаружила тело 6-месячного младенца

В селе Вовчик Полтавской области произошел жуткий инцидент. Местный медработник, который жил по соседству с семьей с ребенком, прибежал на крик женщины и увидел мертвого 6-месячного малыша с синяками на голове и кровью. Об этом сообщает Telegram-канал Криминальная Украина.

При этом в квартире также находился пьяный отец ребенка, который просто спал. Правоохранители сразу же заподозрили в убийстве мужчину, который не отрицал свои действия.

Отца ребенка уже судят и за это тяжелое преступление ему грозит пожизненное заключение.

Убитый младенец под Полтавой (фото: РБК-Украина)

Напомним, что под Черниговом мужчина напал на женщину в ЗАГСе посреди бела дня. При этом все произошло на глазах у людей, которые были вместе с детьми.

Инцидент произошел в городе Козелец Черниговской области. 34-летний мужчина нанес десять ударов ножом в различные части тела, а после содеянного скрылся в неизвестном направлении.

Очевидцы происшествия сразу же вызвали бригаду скорой помощи. В данный момент жизни потерпевшей ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве любовник убил женщину во время близости. Во время интимных отношений женщина предложила мужчину применить электрический ток, но по неосторожности он убил свою возлюбленную. А потом и расправился с ее дочерью, чтобы не было свидетелей.