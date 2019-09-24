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Реальний Донецьк: показали свіже відео, що стало з окупованих містом

STYLERВійна    24.09.2019 - 15:20
Реальний Донецьк: показали свіже відео, що стало з окупованих містом
У Донецьку зруйнований Петровський район (Фото: колаж РБК-Україна)

Петровський район захопленого "ДНРівцями" Донецька зовсім зруйнований

У мережі показали відео окупованого бойовиками угруповання "ДНР" Донецька і найзахіднішого району міста, який знаходиться в напівзруйнованому стані. Кадри опублікував на YouTube користувач мережі з ніком Виконста.

У майже 8-хвилинному ролику демонструються пустельні вулиці, пошкоджені будівлі, покинуті будинки. Околиця захопленого окупантами Донецька нагадує фільми про пост-апокаліпсис.

Петровський район є найбільш віддаленим від центру міста. У мікрорайоні крім є кілька багатоповерхових забудов, поруч селища Шахта імені Е. Т. Абакумова, імені Мічуріна, Мандрикіне, Трудівські, Шахти імені Челюскінців, Шахти № 4-21, Шахти № 3-18, Шахти № 29, Житломайданчик.

Фото: скріншот

Автор відео показує "реальний Донецьк".

"Це мій рідний район, де я народився і виріс! Донецьк 2019/2020?! Що буде далі?!" - йдеться в описі до ролика.

За роки війни Петровський район дуже сильно постраждав. Трудівські практично перетворилися в селище-привид.

Відео: YouTube / Виконста

Як повідомлялося раніше, нещодавно відомий журналіст і блогер Денис Казанський розповів, що в Донецьку катастрофічно руйнуються цехи і весь регіон приходить в жахливий занепад.

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