Реальная жизнь отличается от картинки: Комаров эмоционально обратился к украинцам из Уханя

Дмитро Комаров (Фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Дмитрий Комаров извинился перед эвакуированными украинцами от имени всей страны

Эвакуация украинцев из Уханя сопровождалась резонансными протестами в Новых Санжарах под Полтавой, где местные жители устроили стычки с полицией и забрасывали камнями автобусы с приезжими соотечественниками. Ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров высказался о ситуации и призвал службы безопасности найти и жестко наказать провокаторов.

Отметим, что полиция уже установили личности 17 участников беспорядков, и в настоящее время один житель задержан - его привлекут по статье 345 Уголовного кодекса (угроза сотрудникам правоохранительных органов).

Комаров обратился ко всем противников эвакуации и посоветовал попытаться любую ситуацию примерять на себя. Тогда, уверен ведущий, люди захотят встретить автобус не с камнем и матом, а с цветами и улыбкой. Об этом говорится в его публикации на Facebook.

"Чтобы, рассмотрев через окно автобуса сотни улыбок и открытых ладоней, нашим по пути в госпиталь на карантин стало чуточку теплее. Хотелось бы именно такую встречу. Это было бы нормально - протянуть руку поддержки. Но, увы. То, что вчера произошло - страшный сон. Я очень хочу, чтобы все мы извлекли из него урок и проснулись. Чтобы такое больше не повторялось", - написал Комаров.

Также он высказывает замешательство, как сейчас объяснить, что в Украине на самом деле очень открытые, добрые и гостеприимные люди.

"А то, что вчера показывали по всем телеканалам мира, не говорит о стране и нации в целом. Что протестовали сотни людей, а не тысячи. И то, не без помощи провокаторов. Что камнями кидалось всего несколько человек", - подчеркнул Комаров.

Телеведущий в эмоциональном посте озвучил мнение, что СБУ должны выявить и "жестко, публично наказать тех, кто подливал масла в огонь и провоцировал этот позор на весь мир".

"Дорогие украинцы из Уханя, мы с вами и вас любим. Простите нас за вчера. Да, всех нас. Потому что вчера было стыдно абсолютно всем, кого я знаю, без исключения. Реальная жизнь в этом случае сильно отличается от картинки в новостях. Мы очень добрая и открытая нация, мы любим вас и просим прощения за то, что произошло", - добавил Комаров.