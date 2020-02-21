Реальне життя відрізняється від картинки: Комаров емоційно звернувся до українців з Уханя

Дмитро Комаров (Фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Дмитро Комаров вибачився перед евакуйованими українцями від імені всієї країни

Евакуація українців з Уханя супроводжувалася резонансними протестами у Нових Санжарах під Полтавою, де місцеві жителі влаштували сутички з поліцією і закидали камінням автобуси з приїжджими співвітчизниками. Ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров висловився про ситуацію та закликав служби безпеки знайти і жорстко покарати провокаторів.

Зазначимо, що поліція вже встановили особи 17 учасників заворушень, і в даний час один житель затриманий - його притягнуть за статтею 345 Кримінального кодексу (погроза співробітникам правоохоронних органів).

Комаров звернувся до всіх, хто проти евакуації, та порадив спробувати будь-яку ситуацію приміряти на себе. Тоді, упевнений ведучий, люди захочуть зустріти автобус не з каменем та матюками, а з квітами і посмішкою. Про це йдеться в його публікації на Facebook.

"Щоб, розглянувши через вікно автобуса сотні усмішок і відкритих долонь, нашим по дорозі в госпіталь на карантин стало трішки тепліше. Хотілося б саме таку зустріч. Це було б нормально - простягнути руку підтримки. Але, на жаль. Те, що вчора сталося - страшний сон. Я дуже хочу, щоб всі ми винесли з нього урок і прокинулися. Щоб таке більше не повторювалося", - написав Комаров.

Також він висловлює замішання, як зараз пояснити, що в Україні насправді дуже відкриті, добрі та гостинні люди.

"А те, що вчора показували по всіх телеканалах світу, не говорить про країну та нації в цілому. Що протестували сотні людей, а не тисячі. І то, не без допомоги провокаторів. Що каменями кидалось всього кілька людей", - наголосив Комаров.

Телеведучий в емоційному пості озвучив думку, що СБУ повинні виявити і "жорстко, публічно покарати тих, хто підливав масла у вогонь і провокував цю ганьбу на весь світ".

"Дорогі українці з Уханя, ми з вами і вас любимо. Вибачте нас за вчорашнє. Так, всіх нас. Тому що вчора було соромно абсолютно всім, кого я знаю, без винятку. Реальне життя в цьому випадку сильно відрізняється від картинки в новинах. Ми дуже добра і відкрита нація, ми любимо вас і просимо пробачення за те, що сталося", - додав Комаров.