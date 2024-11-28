Реалії життя в Україні. Дружина Решетніка розчулила до сліз, як вітали наймолодшого сина в укритті

Так, у Stories Христина продемонструвала, як вони з дітьми сидять у машині у підземному паркінгу.

"Не дають спати, жити не дають", - емоційно підписала вона фото.

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Потім вона показала, як брати вітають наймолодшого сина прямо в укритті.

"Реалії життя в Україні. День народження наймолодший Решетнік зустрів у укритті", - підписала вона наступну Stories.

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Також дружина телеведучого продемонструвала зворушливі кадри, на які неможливо дивитися без сліз, як брати обіймають наймолодшого та промовляють свої побажання.

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У свою чергу, Григорій Решетнік також опублікував у своєму Instagram кілька фото з іменинником.

"З днем народження наше маленьке золото. Любимо тебе безмежно", - зазначив він.

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Ведучий поділився зворушливими архівними кадрами, на яких тримає Олександра на руках після того, як він народився.

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Нагадаємо, Решетніки цього року відсвяткували 14 років спільного життя. У них троє дітей: 11-річний Іван, 7-річний Дмитро та 4-річний Олександр. Пара неодноразово заявляла, що мріє також про доньку.

До речі, подружжя замислювалося і про усиновлення дитини після початку повномасштабного вторгнення. Нещодавно Христина Решетнік чесно висловилася про це у своєму блозі.

Незважаючи на те, що Решетніки - багатодітна родина і можуть виїхати за межі країни на час війни, вони залишаються в Україні. Однак на них все одно сипеться хейт через те, що подружжя періодично виїжджає за кордон на різні заходи або вивозить дітей на відпочинок.