"Реал": 5 причин, чому фільм Сенцова повинен подивитися кожен українець

Причина №1 - режисер

"Реал" - це вже четвертий повнометражний фільм Сенцова, який з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну доєднався до українського війська. Наразі він є командиром штурмової роти 47 ОМбр, а також лауреатом Премії Сахарова за свободу думки Європарламенту і Національної премії України імені Тараса Шевченка. У його творчому доробку такі стрічки, як "Гамер", "Номери" та "Носоріг". Олег Сенцов (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Причина №2 - сюжет

У фокусі картини - сам Олег, який влітку 2023 року бере участь у контрнаступі. Разом зі своїми бійцями він опиняється в найближчій траншеї після того, як його БМП підбивають. Випадково увімкнена камера фіксує півтори години хаосу війни, в якому важко розібратися і ще важче на щось вплинути. У фільмі "Реал" немає монтажу та спецефектів. Він передає справжнє відчуття того, що насправді відбувається на фронті.

Причина №3 - визнання у світі

Світова прем’єра фільму відбулась на Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах (Чехія) - фестивалі "класу А", що вважається одним із ключових у Центральній та Східній Європі. Крім того, фільм був представлений в офіційних програмах Міжнародного фестивалю документального кіно в Амстердамі, Варшавського і Стокгольмського міжнародного кінофестивалю. А українська прем’єра стрічки відбулась на кінофестивалі "Київський тиждень критики".

Причина №4 - долучитися до благодійності

19 лютого в обраних кінотеатрах мережі Multiplex всі покази документальної стрічки "Реал" будуть благодійними. Кошти отримані з продажу квитків будуть перераховані родинам воїнів, що загинули на позиції "Реал". Збір організовує Multiplex, творці фільму, фонд "Код Нації 47" та "Артхаус Трафік". Придбати квиток на благодійний показ вже можна на сайті. Кадр з фільму "Реал" (Артхаус Трафік)

Причина №5 - захопливі відгуки кіноекспертів

Фільм отримав високі оцінки міжнародної преси. Зокрема, The Hollywood Reporter називає стрічку "важливим історичним документом, який також є ілюстрацією певного аспекту сучасної війни та мужності українських солдатів, які зіштовхуються з неможливими труднощами в боротьбі з російською армією". А Screen Daily пише, що це "настільки автентичний і неприкрашений опис військового досвіду на передовій, наскільки його взагалі можливо передати".

Українські критики також схвально відгукуються про стрічку, називаючи її "свіжим подихом в українській документалістиці". А режисер Роман Балаян охарактеризував фільм лаконічно: "живий документ". Скріншот