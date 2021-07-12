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Реакция принца Джорджа на гол англичан "взорвала" сеть и стала видео дня

Автор: Светлана Мащенко

За сборную Англии, которая уступила Италии в финале Евро-2020, на стадион Уэмбли в Лондоне пришли знатные болельщики - принц Уильям, Кейт Миддлтон и их семилетний сын принц Джордж.

Теперь в сети распространяется видео бурной реакции маленького наследника престола, который выразил неподдельный восторг.

На опубликованных кадрах видно, что юный принц Джордж очень эмоционально отреагировал на гол, который закатили его будущие подданные в ворота итальянцев.

Фото: Принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Джордж (Getty Images)

Очевидно, что для маленького наследника поход на такой важный футбольный матч с родителями стал ответственным событием. И несмотря на то, что членов королевской семьи с раннего детства учат сдержанным манерам, Джордж показал всю прелесть своей детской непосредственности.

Видео: Принц Джордж бурно отреагировал на гол англичан

Отметим, что гол сборной Англии стал самым быстрым голом в истории финалов чемпионата Европы. Защитник Люк Шоу отправил мяч в ворота сборной Италии на 117-й секунде.

Напомним, что 11 июля в финале Евро-2020 сборная Италии победила англичан со счетом 3:2 после серии послематчевых пенальти. Основное время закончилось с цифрами 1:1 на табло. Первый гол забил защитник сборной англии Люк Шоу на 2-й минуте, но Италия сравняла счет на 67-й минуте матча голом Леонардо Бонуччи.

Ранее мы писали, почему футболистам нельзя раздеваться после гола. И как наказывают спортсменов за "победную пробежку" без футболки.

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принц Джорджевро 2020Футбол