Реакция принца Джорджа на гол англичан "взорвала" сеть и стала видео дня

На опубликованных кадрах видно, что юный принц Джордж очень эмоционально отреагировал на гол, который закатили его будущие подданные в ворота итальянцев.

Фото: Принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Джордж (Getty Images)

Очевидно, что для маленького наследника поход на такой важный футбольный матч с родителями стал ответственным событием. И несмотря на то, что членов королевской семьи с раннего детства учат сдержанным манерам, Джордж показал всю прелесть своей детской непосредственности.

Видео: Принц Джордж бурно отреагировал на гол англичан

Отметим, что гол сборной Англии стал самым быстрым голом в истории финалов чемпионата Европы. Защитник Люк Шоу отправил мяч в ворота сборной Италии на 117-й секунде.