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Италия - Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2020

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Лондон, Воскресенье 11 июля 2021 21:33
Италия - Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2020
Автор: Роман Тверденко

Италия и Англия определят победителя чемпионата Европы-2020. Матч проходит на Уэмбли.

Онлайн-трансляция финала Евро-2020 - на РБК-Украина.

Обе сборные выиграли свои группы, не пропустив ни одного гола. При этом Италия выиграла все три матча группы A, Англия однажды сыграла вничью. При этом англичане вплоть до полуфинала сохраняли свои ворота "сухими", достаточно уверенно проходя своих оппонентов в 1/8 (победа над Германией 2:0) и 1/4 (победа над Украиной 4:0) финала. Но в полуфинале таки пропустили со штрафного от Дании.

Для Италии плей-офф оказался достаточно сложным с самого начала. Сперва была победа в овертайме над Австрией 2:1. Затем, хоть и без дополнительного времени, победа в сложном матче над Бельгией с таким же счетом 2:1.

Правда полуфиналы вышли для обеих сборных сложными - Италия лишь по пенальти обыграла Испанию, а Англия смогла вырвать победу у Дании на 104-й минуте.

Стартовые составы

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон - Барелла, Жоржиньо, Верратти - Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Магвайр - Триппьер, Филлипс, Райс, Шоу - Маунт, Кейн, Стерлинг

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Евро-2020
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