Реакція принца Джорджа на гол англійців "підірвала" мережу і стала відео дня

На опублікованих кадрах видно, що юний принц Джордж дуже емоційно відреагував на гол, який закотили його майбутні піддані у ворота італійців.

Фото: Принц Вільям, Кейт Міддлтон і принц Джордж (Getty Images)

Очевидно, що для маленького спадкоємця похід на такий важливий футбольний матч з батьками став відповідальною подією. І незважаючи на те, що членів королівської сім'ї з раннього дитинства вчать стриманим манерам, Джордж показав всю красу своєї дитячої безпосередності.

Відео: Принц Джордж бурхливо відреагував на гол англійців

Відзначимо, що гол збірної Англії став найшвидшим голом в історії фіналів чемпіонату Європи. Захисник Люк Шоу відправив м'яч у ворота збірної Італії на 117-й секунді.