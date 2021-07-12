Реакція принца Джорджа на гол англійців "підірвала" мережу і стала відео дня

За збірну Англії, яка поступилася Італії у фіналі Євро-2020, на стадіон Уемблі в Лондоні прийшли знатні вболівальники - принц Вільям, Кейт Міддлтон і їх семирічний син принц Джордж.
Тепер в мережі поширюється відео бурхливої реакції маленького спадкоємця престолу, який показав непідробний захват.
На опублікованих кадрах видно, що юний принц Джордж дуже емоційно відреагував на гол, який закотили його майбутні піддані у ворота італійців.
Фото: Принц Вільям, Кейт Міддлтон і принц Джордж (Getty Images)
Очевидно, що для маленького спадкоємця похід на такий важливий футбольний матч з батьками став відповідальною подією. І незважаючи на те, що членів королівської сім'ї з раннього дитинства вчать стриманим манерам, Джордж показав всю красу своєї дитячої безпосередності.
Відео: Принц Джордж бурхливо відреагував на гол англійців
Відзначимо, що гол збірної Англії став найшвидшим голом в історії фіналів чемпіонату Європи. Захисник Люк Шоу відправив м'яч у ворота збірної Італії на 117-й секунді.
Нагадаємо, що 11 липня у фіналі Євро-2020 збірна Італії перемогла англійців з рахунком 3:2 після серії післяматчевих пенальті. Основний час закінчився з цифрами 1:1 на табло. Перший гол забив захисник збірної Англії Люк Шоу на 2-й хвилині, але Італія зрівняла рахунок на 67-й хвилині матчу голом Леонардо Бонуччі.
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