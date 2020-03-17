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Реагировать будем жестко: в МОЗ развенчали миф о лекарствах от коронавируса

STYLERКоронавирус    17.03.2020 - 17:26
Реагировать будем жестко: в МОЗ развенчали миф о лекарствах от коронавируса
В МОЗ развенчали миф о коронавирусе (Коллаж РБК-Украина)

В МОЗ рассказали, что поможет не заразиться коронавирусом

Коронавирус в Украине привел к введению карантина по всей стране. На данный момент официально подтверждено семь случаев заражения в Украине, но правительство вводит превентивные меры – все школы ушли на вынужденные каникулы, закрыты все развлекательные учреждения и организации, работать будут только продуктовые магазины, АЗС, СТО и аптеки.

Количество зараженных коронавирусом во всем мире превысило 180 тысяч человек. Как сообщили в МОЗ, лекарства от данного заболевания не существует.

"Нет таблетки, которая бы позволила вылечить больного. Следовательно, не нужно реагировать на распространение информации о том, что где-то продают уникальные таблетки. Это мошенничество. И на это мы будем реагировать жестко", - заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что единственным эффективным методом сдерживания эпидемии является профилактика и введение карантинных мер. Ляшко считает, что закрыть метро – правильное решение.

"Это направлено на уменьшение количество людей, которые находятся в одном пространстве и контактируют друг с другом. Мы знаем, что такое метрополитен и сколько людей едет в вагоне особенно в часы пик. Там очень тесный контакт, не помогут ни маски, ни другие защитные средства", - сказал Ляшко.

А вот в других странах медики активно используют для лечения коронавируса различные препараты. В Италии для лечения был использован препарат от ревматоидного артрита Тоцилизумаб. Четверым пациентам в реанимации удалось снизить высокую температуру тела с помощью этого лекарства. Но как отмечают итальянские врачи, лечение было проведено в качестве эксперимента.

А в США начали первые клинические испытания вакцины против коронавируса. Прививки получили четыре добровольца, но результат будет известен только через несколько месяцев.

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