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Реагувати будемо жорстко: у МОЗ розвіяли міф про ліки від коронавіруса

STYLERКоронавірус    17.03.2020 - 17:26
Реагувати будемо жорстко: у МОЗ розвіяли міф про ліки від коронавіруса
У МОЗ розвіяли міф про коронавірус (Колаж РБК-Україна)

У МОЗ розповіли, що допоможе не заразитися коронавірусом

Коронавірус в Україні призвів до запровадження карантину по всій країні. На цей момент офіційно підтверджено сім випадків зараження в Україні, але уряд вводить превентивні заходи – всі школи пішли на вимушені канікули, закриті всі розважальні установи та організації, працювати будуть тільки продуктові магазини, АЗС, СТО та аптеки.

Кількість заражених коронавірусом у всьому світі перевищила 180 тисяч осіб. Як повідомили в МОЗ, ліки проти цього захворювання не існує.

"Не має таблетки, яка б дозволила вилікувати хворого. Отже, не потрібно реагувати на розповсюдження інформації про те, що десь продають унікальні пігулки. Це шахрайство. І на це ми будемо жорстко реагувати", - заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що єдиним ефективним методом стримування епідемії є профілактика та введення карантинних заходів. Ляшко вважає, що закрити метро – правильне рішення.

"Це спрямовано на зменшення кількості людей, які знаходяться в одному просторі та контактують один з одним. Ми знаємо, що таке метрополітен і скільки людей їде у вагоні особливо в години пік. Там дуже тісний контакт, не допоможуть ні маски, ні інші захисні засоби", - сказав Ляшко.

А ось в інших країнах медики активно використовують для лікування коронавірусу різні препарати. В Італії для лікування був використаний препарат від ревматоїдного артриту Тоцилизумаб. Чотирьом пацієнтам в реанімації вдалося знизити високу температуру тіла за допомогою цього ліки. Але як зазначають італійські лікарі, лікування було проведено в якості експерименту.

А в США почали перші клінічні випробування вакцини проти коронавірусу. Щеплення отримали чотири добровольці, але результат буде відомий тільки через кілька місяців.

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