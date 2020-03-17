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Лекарство от коронавируса найдено: уже используют в больницах

STYLERКоронавирус    17.03.2020 - 11:30
Лекарство от коронавируса найдено: уже используют в больницах
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Лекарство от коронавируса начали применять для лечения заболевших

Коронавирус COVID-19 был успешно вылечен в больницах при помощи экспериментального препарата. Об этом отчитались врачи из Италии. Что известно о лечении коронавируса - в материале Styler.

Так, итальянские врачи заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом от ревматоидного артрита "Тоцилизумаб" (Tocilizumab), пишет La Repubblica.

Винченцо Монтесарчио, врач-инфекционист из больницы Неаполя говорит, что больницы уже начали давать запросы Итальянской медицинской агенции (AIFA) на такой план лечения.

Он рассказал, что четверо пациентов, поступившие в больницу Котуньо в Неаполе 14 и 15 марта получили такое лечение от COVID-19. Научный эксперимент получил одобрение, уже 11 пациентов получили такое лечение и результаты впечатляющие.

Причем лечили препаратом "сложных пациентов", которые находились в реанимации после госпитализации в тяжелом состоянии.

"Четырем пациентам в реанимации лучше. По первому пациенту мы ждем оценки реаниматолога, прежде чем приступить к его экстубации. У трех из четырех пациентов, получавших "Тоцилизумаб", начиная с субботы был получен превосходный ответ на препарат", - сказано в сообщении.

Об успешном лечении "тяжелых" пациентов отчитались в городе Козенца и в регионе Апулия.

Компания-производитель уже выдала около 600 единиц препарата в разные больницы страны.

"Механизм, лежащий в основе расстройства COVID-19, очень похож на механизм онкологического лечения. Мы также поговорили с китайскими врачами, которые уже лечили препаратом 21 пациента, и у 20 наблюдалось значительное улучшение", - заявили итальянские медики.

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