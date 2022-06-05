Реабилитация пострадавших из-за войны: что входит в пакет услуг и нужно ли платить

В Украине во время военных действий, когда существенно повышается риск получить травмы и серьезные повреждения, такие пострадавшие после необходимого лечения также нуждаются и в реабилитации. Такие услуги входят в программу медицинских гарантий как для взрослых, так и для детей.
Как можно пройти реабилитацию, и в каких случаях она предоставляется бесплатно, рассказали в Национальной службе здоровья Украины на странице в Facebook.
В Службе отметили, что из-за военных действий сейчас чаще других в реабилитации после лечения нуждаются военные, представители специальных служб и территориальной обороны.
В Украине в программу медицинских гарантий 2022 года входят реабилитационные услуги для пациентов с поражениями опорно-двигательного аппарата, а также с поражениями нервной системы. Это такие пакеты:
Основанием для бесплатного прохождения медицинской реабилитации является направление. Его может выписать врач первичного звена, с которым заключена декларация (семейный врач, педиатр, терапевт) или лечащий врач.
Также пациента могут перевести на реабилитацию из другого учреждения или клинического подразделения здравоохранения.
Услуги реабилитации могут предоставлять амбулаторно и стационарно.
Чтобы получить реабилитацию бесплатно, нужно обратиться с направлением в любое медицинское заведение, которое заключило договор с НСЗУ на такую услугу.
Узнать, где расположено такое ближайшее медучреждение, можно в контакт-центре Службы по телефону 16-77.
Во время проведения реабилитации в клинике должны информировать пациента о перечне доступных для него бесплатных услуг.
В перечень услуг по медицинской реабилитации включена помощь на всех этапах оказания помощи:
В НСЗУ подчеркивают важность выполнять все рекомендации врачей, в том числе по прохождению реабилитации - это необходимо для предупреждения осложнений и восстановления функциональных возможностей организма, необходимых в повседневной жизни.
Напомним, ранее в НСЗУ рассказали что делать, если медицинскую помощь отказываются предоставить бесплатно, и куда следует обращаться.
Добавим также, перед этим мы писали о работе программы "Доступные лекарства" во время войны, о новшествах с выдачей рецептов и как найти нужную аптеку.