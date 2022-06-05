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Реабілітація постраждалих через війну: що входить до пакета послуг і чи треба платити

Колаж РБК-Україна: як в Україні отримати реабілітацію за програмою медгарантій
Автор: Володимир Костирін

В Україні під час військових дій, коли істотно підвищується ризик отримати травми і серйозні ураження, такі постраждалі після необхідного лікування також потребують і реабілітації. Такі послуги входять до програми медичних гарантій як для дорослих, так і для дітей.

Як можна пройти реабілітацію, і в яких випадках вона надається безплатно, розповіли в Національній службі здоров'я України на сторінці в Facebook.

У службі зазначили, що через військові дії зараз частіше за інших реабілітації після лікування потребують військові, представники спеціальних служб і територіальної оборони.

В Україні до програми медичних гарантій 2022 року входять реабілітаційні послуги для пацієнтів з ураженнями опорно-рухового апарату, а також з ураженнями нервової системи. Це такі пакети:

  1. Медична реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням опорно-рухового апарату.
  2. Медична реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням нервової системи.

Що саме входить до переліку послуг реабілітації та як отримати

Підставою для безплатного проходження медичної реабілітації є направлення. Його може виписати лікар первинної ланки, з яким укладена декларація (сімейний лікар, педіатр, терапевт) або лікуючий лікар.

Також пацієнта можуть перевести на реабілітацію з іншої установи або клінічного підрозділу охорони здоров'я.

Послуги реабілітації можуть надавати амбулаторно та стаціонарно.

В яких клініках можна отримати послуги

Щоб отримати реабілітацію безплатно, потрібно звернутися з направленням в будь-який медичний заклад, який уклав договір з НСЗУ на таку послугу.

Дізнатися, де розташований такий найближчий медзаклад, можна в контакт-центрі Служби за телефоном 16-77.

Під час проведення реабілітації в клініці мають інформувати пацієнта про перелік доступних для нього безплатних послуг.

До переліку послуг з медичної реабілітації включена допомога на всіх етапах надання допомоги:

  • проведення первинного обстеження мультидисциплінарною реабілітаційною командою за міжнародними стандартами;
  • постановка діагнозу і складання індивідуального плану лікування;
  • реабілітація, моніторинг стану пацієнта, контроль за виконанням плану реабілітації, оцінка та коригування плану реабілітації відповідно до прогресу;
  • проведення лабораторних та інструментальних досліджень: розгорнутий клінічний аналіз крові; біохімічний та інші аналізи крові, загальний аналіз сечі, інші аналізи відповідно до потреб пацієнта безпосередньо в закладі;
  • консультації відповідних фахівців (наприклад, невропатолога та ЛОРа в разі реабілітації при ураженнях нервової системи та інших);
  • оцінка болю і своєчасне знеболювання ненаркотичними препаратами на всіх етапах надання допомоги;
  • психологічний супровід пацієнтів, які отримали травмування, в тому числі внаслідок участі у військових діях;
  • навчання рідним догляду за пацієнтом;
  • у разі надання допомоги в стаціонарі - харчування, цілодобовий догляд медсестер.

У НСЗУ підкреслюють важливість виконувати всі рекомендації лікарів, у тому числі щодо проходження реабілітації - це необхідно для попередження ускладнень та відновлення функціональних можливостей організму, необхідних у повсякденному житті.

Нагадаємо, раніше в НСЗУ розповіли що робити, якщо медичну допомогу відмовляються надати безплатно, та куди слід звертатися.

Додамо також, перед цим ми писали про роботу програми "Доступні ліки" під час війни, про нововведення з видачею рецептів та як знайти потрібну аптеку.

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