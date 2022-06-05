Реабілітація постраждалих через війну: що входить до пакета послуг і чи треба платити

В Україні під час військових дій, коли істотно підвищується ризик отримати травми і серйозні ураження, такі постраждалі після необхідного лікування також потребують і реабілітації. Такі послуги входять до програми медичних гарантій як для дорослих, так і для дітей.
Як можна пройти реабілітацію, і в яких випадках вона надається безплатно, розповіли в Національній службі здоров'я України на сторінці в Facebook.
У службі зазначили, що через військові дії зараз частіше за інших реабілітації після лікування потребують військові, представники спеціальних служб і територіальної оборони.
В Україні до програми медичних гарантій 2022 року входять реабілітаційні послуги для пацієнтів з ураженнями опорно-рухового апарату, а також з ураженнями нервової системи. Це такі пакети:
Підставою для безплатного проходження медичної реабілітації є направлення. Його може виписати лікар первинної ланки, з яким укладена декларація (сімейний лікар, педіатр, терапевт) або лікуючий лікар.
Також пацієнта можуть перевести на реабілітацію з іншої установи або клінічного підрозділу охорони здоров'я.
Послуги реабілітації можуть надавати амбулаторно та стаціонарно.
Щоб отримати реабілітацію безплатно, потрібно звернутися з направленням в будь-який медичний заклад, який уклав договір з НСЗУ на таку послугу.
Дізнатися, де розташований такий найближчий медзаклад, можна в контакт-центрі Служби за телефоном 16-77.
Під час проведення реабілітації в клініці мають інформувати пацієнта про перелік доступних для нього безплатних послуг.
До переліку послуг з медичної реабілітації включена допомога на всіх етапах надання допомоги:
У НСЗУ підкреслюють важливість виконувати всі рекомендації лікарів, у тому числі щодо проходження реабілітації - це необхідно для попередження ускладнень та відновлення функціональних можливостей організму, необхідних у повсякденному житті.
Нагадаємо, раніше в НСЗУ розповіли що робити, якщо медичну допомогу відмовляються надати безплатно, та куди слід звертатися.
Додамо також, перед цим ми писали про роботу програми "Доступні ліки" під час війни, про нововведення з видачею рецептів та як знайти потрібну аптеку.