РБК-Украина запускает раздел Промокоды с лучшими скидками от украинских и зарубежных магазинов

В привычных реалиях украинцы все чаще совершают покупки в онлайн режиме, ведь это значительно помогает сэкономить время и гораздо безопаснее в условиях пандемии.

Теперь с помощью rbc.ua станет проще делать покупки в любимых магазинах – наш сайт запускает раздел Промокоды, где можно найти наиболее выгодные предложения от магазинов техники, одежды, а также дополнительные скидки на продукты питания.

В разделе представлен перечень десятков магазинов, отсортированные в алфавитном порядке, где можно получить дополнительный дисконт.

Также можно воспользоваться поиском по категориям, в Промокодах их целый ряд: гипермаркеты, игры, путешествия, косметика, техника и электроника, товары для детей, одежда и обувь, спортивные товары.

Более того, в разделе вы сможете найти лучшие промокоды, например от магазинов Aliexpress, Intertop, PUMA, Answear и Citrus.

Рассказываем, как правильно использовать промокод:

Переходите в раздел Промокоды и выбираете интересное для вас предложение. Переходите на сайт магазина с нашего раздела и формируете корзину с необходимыми товарами. Вводите название промокода, до момента оплаты, в специально отведенное для этого поле на сайте магазина. Поздравляем вас с долгожданной покупкой и приятной скидкой!

Важно отметить, что перечень скидок еженедельно обновляется и каждый промокод имеет ограниченный срок действия, так что регулярно следите за нашими обновлениями и получайте наиболее интересные скидочные предложения от украинских и международных интернет-магазинов.