Развод в Украине: расторгнуть брак теперь станет дороже

В Украине с 1 января поднялись цены на судовые сборы и это потянет за собой повышение стоимости на подачу заявлений в суд. Как объяснили эксперты, это связано с тем, что с 1 января в Украине поднялся прожиточный минимум для работоспособных лиц. Цены на подачу заявлений вырастут в среднем на 12%.

Как сообщает "24 канал", подача искового заявления о расторжении брака обойдется украинцам теперь в 840,80 гривен. Для заявления о разделе имущества при расторжении брака придется выложить сумму от 840, 80 гривен до 6306 гривен.

Подача заявления об имущественных спорах будет стоить 2102 гривны минимально, а вот максимально – не более 735 700 гривен. Для физических лиц и предпринимателей такой иск обойдется от 840, 80 гривен до 10 510 гривен.

Иск о защите чести и достоинства будет стоить 840, 80 гривен. Если при этом будет заявление о возмещении морального вреда, то заплатить придется 1,5% от цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2102 гривны).

Заявление об отмене временного ограничения физического лица в праве выезда за пределы Украины будет стоить 420,4 гривен.

Апелляционные жалобы обойдутся в 150% ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, другого заявления или жалобы. Кассационная жалоба – 200% ставки, которую надлежит уплатить при подаче искового заявления.

Как отмечают адвокаты, по общему правилу судебные издержки, которые связаны с рассмотрением дела, возлагаются при удовлетворении иска – на ответчика, а вот при отказе – на истца. Если суд удовлетворил иск частично – на обе стороны, в зависимости от размера удовлетворенных исковых требований.

Также существует целый список исков, за которые в суде платить не нужно: