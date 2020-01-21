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Развод в Украине: расторгнуть брак теперь станет дороже

STYLERЖизнь    21.01.2020 - 15:27
Развод в Украине: расторгнуть брак теперь станет дороже
Развод в Украине теперь будет стоить дороже (Коллаж РБК-Украина)

Иски в суд о разводе и разделе имущества с 1 января подорожали

В Украине с 1 января поднялись цены на судовые сборы и это потянет за собой повышение стоимости на подачу заявлений в суд. Как объяснили эксперты, это связано с тем, что с 1 января в Украине поднялся прожиточный минимум для работоспособных лиц. Цены на подачу заявлений вырастут в среднем на 12%.

Как сообщает "24 канал", подача искового заявления о расторжении брака обойдется украинцам теперь в 840,80 гривен. Для заявления о разделе имущества при расторжении брака придется выложить сумму от 840, 80 гривен до 6306 гривен.

Подача заявления об имущественных спорах будет стоить 2102 гривны минимально, а вот максимально – не более 735 700 гривен. Для физических лиц и предпринимателей такой иск обойдется от 840, 80 гривен до 10 510 гривен.

Иск о защите чести и достоинства будет стоить 840, 80 гривен. Если при этом будет заявление о возмещении морального вреда, то заплатить придется 1,5% от цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2102 гривны).

Заявление об отмене временного ограничения физического лица в праве выезда за пределы Украины будет стоить 420,4 гривен.

Апелляционные жалобы обойдутся в 150% ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, другого заявления или жалобы. Кассационная жалоба – 200% ставки, которую надлежит уплатить при подаче искового заявления.

Как отмечают адвокаты, по общему правилу судебные издержки, которые связаны с рассмотрением дела, возлагаются при удовлетворении иска – на ответчика, а вот при отказе – на истца. Если суд удовлетворил иск частично – на обе стороны, в зависимости от размера удовлетворенных исковых требований.

Также существует целый список исков, за которые в суде платить не нужно:

  • По делу о взыскании заработной платы и восстановлении на работе.
  • По делу о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью человека.
  • По делам о взыскании алиментов, увеличения их размера, оплату дополнительных расходов на ребенка, взыскание пени за просрочку уплаты алиментов и тому подобное.
  • Люди, страдающие психическими расстройствами, и их представители - по делам по спорам, связанным с рассмотрением вопросов по защите прав и законных интересов человека при оказании психиатрической помощи;
  • По делам о возмещении материального ущерба, причиненного в результате совершения уголовного правонарушения;
  • Люди с инвалидностью I и II групп, законные представители детей с инвалидностью и недееспособных лиц с инвалидностью;
  • Истцы, отнесенные к 1 и 2 категориям пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • Избиратели - по делам об уточнении списка избирателей;
  • Военнослужащие, военнообязанные и резервисты, призванные на учебные (или проверочные) и специальные сборы, - по делам, связанным с исполнением воинской обязанности, а также при исполнении служебных обязанностей;
  • Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, герои Украины - по делам, связанным с нарушением их прав;
  • Истцы - за подачу исков по спорам, связанным с предоставлением статуса участника боевых действий;
  • Истцы - по делам по искам к государству-агрессору России о возмещении причиненного имущественного или морального вреда в связи с временной оккупацией территории Украины, вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, привели к вынужденному переселению из временно оккупированных территорий Украины, гибели, ранения, пребывание в плену и тому подобное.
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