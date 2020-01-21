Розлучення в Україні: розірвати шлюб тепер стане дорожче

Розлучення в Україні тепер буде коштувати дорожче (Колаж РБК-Україна)

Позови до суду про розлучення і розподіл майна з 1 січня подорожчали

В Україні з 1 січня піднялися ціни на судові збори та це потягне за собою підвищення вартості на подачу заяв до суду. Як пояснили експерти, це пов'язано з тим, що з 1 січня в Україні піднявся прожитковий мінімум для працездатних осіб. Ціни на подачу заяв зростуть в середньому на 12%.

Як повідомляє "24 канал", подача позовної заяви про розірвання шлюбу обійдеться українцям тепер у 840,80 гривень. Для заяви про поділ майна при розірванні шлюбу доведеться викласти суму від 840,80 гривень до 6306 гривень.

Подача заяви про майновий спір буде коштувати 2102 гривні мінімально, а от максимально – не більше 735 700 гривень. Для фізичних осіб та підприємців такий позов обійдеться від 840, 80 гривень до 10 510 гривень.

Позов про захист честі та гідності буде коштувати 840,80 гривень. Якщо при цьому буде заява про відшкодування моральної шкоди, то заплатити доведеться 1,5% від ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2102 гривні).

Заява про скасування тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України коштуватиме 420,4 гривні.

Апеляційні скарги коштуватимуть 150% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви або скарги. Касаційна скарга – 200% ставки, яку належить сплатити при подачі позовної заяви.

Як наголошують адвокати, за загальним правилом, судові витрати, які пов'язані з розглядом справи, покладаються при задоволенні позову – на відповідача, а при відмові – на позивача. Якщо суд задовольнив позов частково – на обидві сторони, в залежності від розміру задоволених позовних вимог.

Також існує цілий список позовів, за які в суді платити не потрібно: