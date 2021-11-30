Развод можно предсказать еще в день свадьбы: тревожные признаки

День свадьбы считается самым радостным событием для влюбленной пары, которая дает друг другу священные обеты и искренне верит, что их семейная жизнь будет счастливой, отношения гармоничными, а любовь не покинет никогда. Но иногда уже в день бракосочетания можно понять, что пара обречена на расставание.

Один из партнеров совсем не интересуется фотосъемкой

Чаще всего в таком замечены женихи, которые участвуют в фотосессии будто под натиском. При гармоничных отношениях партнер понимет, насколько важно это для его второй половинки, и охотно участвует в съемке. Но так бывает не всегда.

"Готовность с радостью учитывать потребности вашего партнера является ключом к полноценным долгосрочным отношениям. И это включает в себя фотографирование, даже если фотографироваться - не ваше любимое занятие", - говорит фотограф Роб Грир.

Много гостей отказалось приходить на свадьбу

В норме около десятой части приглашенных гостей могут по тем или иным причинам отменить свое присутствие. Но если таких больше, 20-25%, это значит, что друзья-знакомые не очень верят в успешность такого союза.

"Химия" кажется вынужденной

Фотографы снимающие пару могут уловить, что выражение счастья на их лицах слишком наиграно.

"Иногда им просто не хватает естественной химии и эмоциональной связи. Слишком часто основное внимание уделяется созданию отличного изображения, которым можно поделиться в социальных сетях", - говорит Гретхен Уэйкман, свадебный фотограф.

Свадьба проходит со скандалами и ссорами

Родственники не могут поладить на свадьбе, свидетель соблазнил свидетельницу, произошла драка... Такие признаки, по мнению экспертов, могут говорить, что гости не слишком озабочены торжеством, так как не верят в пару.

Финансовые разногласия

Если пара уже во время планирования свадьбы начинает ругаться на тему трат на церемонию, это нехороший знак.

В общении между женихом и невестой слишком много шуточек и сарказма

Некоторые пары говорят, что они просто шутят друг с другом, но обычно за каждой подколкой или шутливым утверждением скрывается доля правды. В семейной жизни таких шуточек становится все больше, пара отдаляется и развод неизбежен.

Отношения построены только на физическом влечении

Фотографы, которые подмечали, что пара во время свадьбы только и думает, как сбежать и уединиться, называют это плохим знаком. Ведь страсть рано или поздно остынет, а после нее может ничего не остаться.

Пара почти не проводит время вместе во время праздника

"Когда пара расходится, чтобы поговорить с гостями, или оставляет другого одного на несколько часов подряд, это всегда вызывает опасения", - заявляет Гретхен Уэйкман.