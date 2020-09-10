Развеян миф о пользе овсянки на завтрак: лучше отказаться

Овсянка на завтрак способна навредить - диетологи выяснили, что из-за ежедневного употребления по утрам геркулесовых каш организм человека может лишиться кальция.

Специалисты рекомендуют есть овсянку не более 1-2 раз в неделю, а лучше просто от нее отказаться. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, передает "Ридус".

Дело в том, что в овсяной крупе содержится большое количество пищевых волокон, которые абсорбируют не только вредные вещества, но и способны всасывать и полезные вещества. В частности - кальций.

"Чтобы не было выведения кальция желательно чередовать: 1-2 раза в неделю готовить овсянку, а в остальные дни завтраки желательно другие: крупы, омлет, творог, сырники, запеканка", - сказала Русакова.

Почему каши - не лучшая еда для похудений

Врач-диетолог указала на рекомендованные объемы порций каш на завтрак: 250 грамм. Причем если в нее добавляются сливки, масло, сахар, то калорийность возрастает многократно.

Порция каши содержит довольно много килокалорий (около 400−500), поэтому желающие похудеть, выбирая крупы, получают обратный эффект и, как правило, имеют тенденцию к набору лишнего веса.

Чем лучше заменить овсянку на завтрак

Эксперт рекомендует белковые завтраки вместо овсянки. Так, из круп получается достаточно калорийная трапеза, однако она не всегда дает должное насыщение. В то же время у человека, который употребляет белковый завтрак, чувство сытости более продолжительное. Поэтому врач-диетолог советует делать первый прием пищи белковым.

"Белковый завтрак увеличивает пищевой термогенез - организм тратит много энергии, чтобы разложить белковый продукт, поэтому он разогревается, и обмен веществ ускоряется. Это очень важно с утра. Такой завтрак будет более полезен для фигуры. Вы получите и белок, и пищевые волокна, и не так много калорий", - подчеркнула специалист.

Также Русакова привела пример подобных утренних блюд и рассказала, что самым оптимальным завтраком для современного человека является омлет из 1 яйца для женщины и из 2 яиц для мужчин вместе с 200 граммами салата из свежих овощей. Вместо яиц может быть кусок мяса или творог. Как вариант, вместо животного белка можно употребить на завтрак небольшую горсть орехов и соевый сыр тофу.

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