Розвіяно міф про користь вівсянки на сніданок: краще відмовитися

Вівсянка на сніданок здатна нашкодити - дієтологи з'ясували, що через щоденне вживання вранці геркулесових каш організм людини може позбутися кальцію.

Фахівці рекомендують їсти вівсянку не більше 1-2 разів на тиждень, а краще просто від неї відмовитися. Про це розповіла лікар-дієтолог, кандидат медичних наук Дарина Русакова, передає "Рідус".

Річ у тому, що у вівсяній крупі міститься велика кількість харчових волокон, які абсорбують не тільки шкідливі речовини, але і здатні всмоктувати й корисні речовини. Зокрема - кальцій.

"Щоб не було виведення кальцію бажано чергувати: 1-2 рази на тиждень готувати вівсянку, а в інші дні сніданки бажано інші: крупи, омлет, сир, сирники, запіканка", - сказала Русакова.

Чому каші - не найкраща їжа для схуднень

Лікар-дієтолог вказала на рекомендовані обсяги порцій каш на сніданок: 250 грам. Причому якщо в неї додають вершки, масло, цукор, то калорійність зростає багаторазово.

Порція каші містить досить багато кілокалорій (близько 400-500), тому бажаючі схуднути, вибираючи крупи, отримують зворотний ефект і, як правило, мають тенденцію до набору зайвої ваги.

Чим краще замінити вівсянку на сніданок

Експерт рекомендує білкові сніданки замість вівсянки. Так, з круп виходить досить калорійна трапеза, однак вона не завжди дає належне насичення. Водночас у людини, яка вживає білковий сніданок, відчуття ситості більш тривале. Тому лікар-дієтолог радить робити перший прийом їжі білковим.

"Білковий сніданок збільшує харчовий термогенез - організм витрачає багато енергії, щоб розкласти білковий продукт, тому він розігрівається, і обмін речовин прискорюється. Це дуже важливо зранку. Такий сніданок буде більш корисний для фігури. Ви отримаєте і білок, харчові волокна, і не так багато калорій", - наголосила фахівець.

Також Русакова навела приклад подібних ранкових страв і розповіла, що найоптимальнішим сніданком для сучасної людини є омлет з 1 яйця для жінок і з 2 яєць для чоловіків разом з 200 г салату зі свіжих овочів. Замість яєць може бути шматок м'яса чи сир. Як варіант, замість тваринного білка можна використати на сніданок невелику жменю горіхів і соєвий сир тофу.

Раніше фахівці пояснили, які продукти точно додадуть зайву вагу людині та рекомендували виключити їх з раціону.

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