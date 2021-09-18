Разумков вперше висловився про свою відставку: "не боюся"

Дмитро Разумков, який нещодавно знову заразився коронавірусом, прокоментував чутки про те, що готується його відставка з посади спікера Верховної Ради. Нардеп зазначив, що сам він йти не збирається, але за пост не тримається.

Про це політик заявив в ефірі ток-шоу " Свобода слова Савіка Шустера ".

За словами Разумкова, такі розмови про ротацію голови парламенту дійсно ходять давно, але ніхто не ініціював початок процедури відкликання, які "більш ніж зрозумілі та прості, визначені регламентом, законами, Конституцією України".

"Будь ласка, якщо є бажання змінити голову Верховної Ради, всі знають: якщо прийде запит - відразу видам підписні листи", - запевнив депутат.

Також Разумков розповів, що налаштований працювати далі, і "не допускав свавілля в парламенті й зараз його не допущу".

"Буду працювати далі, скільки мені відведено. Розмови про мою відставку ходять давно. Я цього не боюся", - наголошує політик.

При цьому глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми заявив, що сценарій відставки Разумкова у фракції не обговорювався, але якщо буде потрібно - голоси будуть.

"Це реально з точки зору інструментарію, але ми будемо шукати спільні позиції. Якщо у нас буде розуму на двох достатньо, то ми цей процес нормально владнаємо", - сказав він.

Відео: Дмитро Разумков прокоментував чутки про свою відставку

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв розповів, для чого Росія проводить масштабні військові навчання на території Білорусі та до чого готуватися Україні.



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У той же час нардеп Євген Шевченко у прямому ефірі переконував українців подружитися з Лукашенком.



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