Разумков прокомментировал вероятность своей отставки: если будет желание народных депутатов

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков отреагировал на слухи о своей отставке. Он отметил, что покидать пост пока не собирается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Разумкова во время брифинга.

По словам главы ВР, с ним не обсуждалась вероятность отставки.

"Я в отставку точно не собираюсь. Ко мне никто за подписными листами не обращался", - отметил Разумков.

Вместе с тем он напомнил, что согласно процедуре, его могут действительно отправить в отставку, если народные депутаты выразят такое желание.

"Закон один для всех. Даже для меня ... Если будет желание у народных депутатов, это право Верховной рады - изменить голову", - отмечает глава парламента.