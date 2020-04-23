ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

САП переквалифицировала дело о "пленках Ермака"

Новости » Общество     23.04.2020 - 19:54
САП переквалифицировала дело о "пленках Ермака"
Фото: Гео Лерос (facebook.com/MasiNayyem)

Ранее дело квалифицировали как "злоупотребление влиянием"

Специализированная антикоррупционная прокуратура переквалифицировала дело касательно обнародования пленок при участии брата главы Офиса президента Дениса Ермака на "мошенничество" и передала в Национальную полицию. Об этом в Facebook сообщила юридическая компании "Миллер", которая защищает интересы народного депутата Гео Лероса.

До этого дело квалифицировали как "злоупотребление влиянием".

"Суть злоупотребления влиянием в том, что лицу дают деньги за то, что оно повлияет на принятие решений кем-то другим. А суть мошенничества в том, что лицо, злоупотребляя доверием, выманивает деньги, просто для собственного обогащения. Мошенничество, в отличие от злоупотребления влиянием, не относится к коррупционным преступлениям, поэтому дело больше не в подследственности НАБУ", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видео с братом Андрея Ермака - Денисом, где тот обсуждает назначение на различные должности в госорганах.

По инициативе главы Офиса президента Государственное бюро расследований и Служба безопасности открыли ряд уголовных производств против Лероса. В частности, по факту незаконного прослушивания Дениса Ермака и по факту мошенничества.

Уголовное дело открыла также Специализированная антикоррупционная прокуратура. Только в этом случае производство возбудили по факту возможного злоупотребления властью при назначении на должности в государственные органы.

СБУ обязали завести дело на Ермака и Кучму по заявлению нардепа из "ЕС" Гео Лерос имеет право на защиту и вознаграждение как обличитель коррупции, - НАПК
Новости Украины САПАндрей Ермак
News
On Top