НАБУ обязали начать расследование в отношении брата Ермака

Фото: здание НАБУ (РБК-Украина)

НАБУ должно начать расследование по "пленкам Ермака"

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать расследование в отношении брата руководителя Офиса президента - Дениса Ермака. Речь идет о видеозаписях, на которых якобы Ермак предлагает за взятки государственные должности.

Об этом сообщил ВАКС на странице в Facebook.

Суд удовлетворил ходатайство представителя народного депутата 9 созыва и обязал НАБУ внести в единый государственный реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления родственником высокопоставленного чиновника, а также начать расследование в этом деле.

Отметим, народный депутат Гео Лерос на странице в Facebook написал, что удовлетворили именно его иск в отношении брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, в марте народный депутат Гео Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых, как он утверждает, похожий на Дениса Ермака человек предлагает государственные должности за взятки.

После публикации, СБУ открыла против Лероса два уголовных производства, которые потом объединили в одно дело.

На публикацию "пленок Ермака" также отреагировал президент Владимир Зеленский, назвавший видеозаписи попыткой шантажа главы государства и его офиса.

А руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал видео с якобы его братом инструментом для борьбы с ним и украинскими властями.

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Автор: Дмитрий Левицкий