ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Может разум победит в стране: новогоднее обращение "Путина" с "оселедцем" восхитило сеть

STYLERЖизнь    01.01.2020 - 12:32
Может разум победит в стране: новогоднее обращение "Путина" с "оселедцем" восхитило сеть
Пародия на Путина (фото: скриншот с видео)

Новая пародия на Путина развеселила сеть

Пародия на Путина вызвала шквал позитивных эмоций в сети. Актер Никита Кукушкин сделал пародию на новогоднее выступление президента России на телеканале "Дождь".

В данном новогоднем обращении Невладимир Невладимирович Непутин рассказал о большом количестве двойников из-за чег был утерян "оригинал" Путина, поэтому надо все время как-то выкручиваться.

Пародия на Путина (видео: YouTube)

"Путин" заявил, что он устал и уходит в отставку, но перед этим он подписал ряд указов, которые помогут России стать парламентской республикой. С участников "московского дела" снимут обвинения, политзаключенных отпустят, Росгвардию ликвидируют, а МВД и ФСБ сократят.

В конце своего обращения Непутин демонстрирует перед камерой свою прическу, которая очень похожа на "оселедець" – знаменитую прическу украинских казаков.

Данная пародия вызвала множество позитивных эмоций у пользователей сети, которые также оставили много своих комментариев.

  • Отлично, все просто отлично, 50 двойников, вся правда, спасибо;
  • Эх, если бы все это было правдой... Желаю вам сил, смелости и терпения, мои дорогие соотечественники, прорвемся!
  • Как хочется, чтоб было именно так!!! Спасибо авторам и исполнителям!!!
  • Очень проникновенно, до слез!!! А главное все до боли верно, честно и правильно!!! Пусть все сказанное сбудется!
  • Очень хорошо сыграл парень!!! Тяжело психологически так сыграть! Молодец!
  • Очень смело! Респект;
  • Гениально! Браво! Молодцы!
  • Эх, ребята... Прекрасная речь! И веселая, и грустная... Может все-таки разум победит в этой стране.

Может разум победит в стране: новогоднее обращение &quot;Путина&quot; с &quot;оселедцем&quot; восхитило сеть

Может разум победит в стране: новогоднее обращение &quot;Путина&quot; с &quot;оселедцем&quot; восхитило сетьМожет разум победит в стране: новогоднее обращение &quot;Путина&quot; с &quot;оселедцем&quot; восхитило сетьМожет разум победит в стране: новогоднее обращение &quot;Путина&quot; с &quot;оселедцем&quot; восхитило сеть

Скриншоты с YouTube

Зеленский в Ялте: двойник президента Украины снялся в кино (видео) Не отказал: двойник Зеленского рассказал о переговорах с Кошевым
Новости Украины пародияюмор
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь