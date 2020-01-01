Може розум переможе в країні: новорічне звернення Путіна" з "оселедцем" захопило мережу

Пародія на Путіна (фото: скріншот з відео)

Нова пародія на Путіна розвеселила мережу

Пародія на Путіна викликала шквал позитивних емоцій у мережі. Актор Микита Кукушкін зробив пародію на новорічний виступ президента Росії на телеканалі "Дощ".

У цьому новорічному зверненні Неволодимир Неволодимирович Непутін розповів про велику кількість двійників через що, був загублений "оригінал" Путіна, тому потрібно весь час якось викручуватися.

Пародія на Путіна (відео: YouTube)

"Путін" заявив, що він втомився і йде у відставку, але перед цим він підписав ряд указів, які допоможуть Росії стати парламентською республікою. З учасників "московської справи" знімуть звинувачення, політв'язнів відпустять, Росгвардію ліквідують, а МВС і ФСБ скоротять.

В кінці свого звернення Непутін демонструє перед камерою свою зачіску, яка дуже схожа на "оселедець" – знамениту зачіску українських козаків.

Ця пародія викликала безліч позитивних емоцій у користувачів мережі, які також залишили багато своїх коментарів.

Відмінно, все просто відмінно, 50 двійників, вся правда, дякую;

Ех, якби все це було правдою... Бажаю вам сил, сміливості і терпіння, мої дорогі співвітчизники, прорвемося!

Як хочеться, щоб було саме так!!! Спасибі авторам і виконавцям!!!

Дуже проникливо, до сліз!!! А головне все до болю вірно, чесно і правильно!!! Нехай все збудеться сказане!

Дуже добре зіграв хлопець!!! Важко психологічно так зіграти! Молодець!

Дуже сміливо! Респект;

Геніально! Браво! Молодці!

Ех, хлопці Чудова промова! І весела, і сумна... Може все ж розум переможе в цій країні.

Скріншоти з YouTube