Може розум переможе в країні: новорічне звернення Путіна" з "оселедцем" захопило мережу

Нова пародія на Путіна розвеселила мережу
Пародія на Путіна викликала шквал позитивних емоцій у мережі. Актор Микита Кукушкін зробив пародію на новорічний виступ президента Росії на телеканалі "Дощ".
У цьому новорічному зверненні Неволодимир Неволодимирович Непутін розповів про велику кількість двійників через що, був загублений "оригінал" Путіна, тому потрібно весь час якось викручуватися.
Пародія на Путіна (відео: YouTube)
"Путін" заявив, що він втомився і йде у відставку, але перед цим він підписав ряд указів, які допоможуть Росії стати парламентською республікою. З учасників "московської справи" знімуть звинувачення, політв'язнів відпустять, Росгвардію ліквідують, а МВС і ФСБ скоротять.
В кінці свого звернення Непутін демонструє перед камерою свою зачіску, яка дуже схожа на "оселедець" – знамениту зачіску українських козаків.
Ця пародія викликала безліч позитивних емоцій у користувачів мережі, які також залишили багато своїх коментарів.
Скріншоти з YouTube