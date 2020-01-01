ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Може розум переможе в країні: новорічне звернення Путіна" з "оселедцем" захопило мережу

STYLERЖиття    01.01.2020 - 12:32
Може розум переможе в країні: новорічне звернення Путіна" з "оселедцем" захопило мережу
Пародія на Путіна (фото: скріншот з відео)

Нова пародія на Путіна розвеселила мережу

Пародія на Путіна викликала шквал позитивних емоцій у мережі. Актор Микита Кукушкін зробив пародію на новорічний виступ президента Росії на телеканалі "Дощ".

У цьому новорічному зверненні Неволодимир Неволодимирович Непутін розповів про велику кількість двійників через що, був загублений "оригінал" Путіна, тому потрібно весь час якось викручуватися.

Пародія на Путіна (відео: YouTube)

"Путін" заявив, що він втомився і йде у відставку, але перед цим він підписав ряд указів, які допоможуть Росії стати парламентською республікою. З учасників "московської справи" знімуть звинувачення, політв'язнів відпустять, Росгвардію ліквідують, а МВС і ФСБ скоротять.

В кінці свого звернення Непутін демонструє перед камерою свою зачіску, яка дуже схожа на "оселедець" – знамениту зачіску українських козаків.

Ця пародія викликала безліч позитивних емоцій у користувачів мережі, які також залишили багато своїх коментарів.

  • Відмінно, все просто відмінно, 50 двійників, вся правда, дякую;
  • Ех, якби все це було правдою... Бажаю вам сил, сміливості і терпіння, мої дорогі співвітчизники, прорвемося!
  • Як хочеться, щоб було саме так!!! Спасибі авторам і виконавцям!!!
  • Дуже проникливо, до сліз!!! А головне все до болю вірно, чесно і правильно!!! Нехай все збудеться сказане!
  • Дуже добре зіграв хлопець!!! Важко психологічно так зіграти! Молодець!
  • Дуже сміливо! Респект;
  • Геніально! Браво! Молодці!
  • Ех, хлопці Чудова промова! І весела, і сумна... Може все ж розум переможе в цій країні.

Може розум переможе в країні: новорічне звернення Путіна&quot; з &quot;оселедцем&quot; захопило мережу

Може розум переможе в країні: новорічне звернення Путіна&quot; з &quot;оселедцем&quot; захопило мережуМоже розум переможе в країні: новорічне звернення Путіна&quot; з &quot;оселедцем&quot; захопило мережуМоже розум переможе в країні: новорічне звернення Путіна&quot; з &quot;оселедцем&quot; захопило мережу

Скріншоти з YouTube

Зеленський в Ялті: двійник президента України знявся в кіно (відео) Не відмовив: двійник Зеленського розповів про переговори з Кошовим
Новини України пародиягумор
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся