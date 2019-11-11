ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новые песни и тонны драйва: Бумбокс порвали на куски 10 тысяч сердец в переполненном Дворце Спорта (фото)

STYLERЖизнь    11.11.2019 - 17:25
Новые песни и тонны драйва: Бумбокс порвали на куски 10 тысяч сердец в переполненном Дворце Спорта (фото)
Бумбокс отыграли в Киеве масштабный концерт (фото: РБК-Украина)

Андрей Хлывнюк и Ко устроили в Киеве незабываемое действо

Популярная группа Бумбокс во главе с Андреем Хлывнюком 9 ноября в киевском Дворце Спорта презентовала первую часть своего нового двойного альбома "Таємний код: Рубікон".

Свидетелями грандиозного и фантастического в музыкальном плане действа стали в тот вечер более 10 тысяч людей из разных уголков Украины.

Новые песни и тонны драйва: Бумбокс порвали на куски 10 тысяч сердец в переполненном Дворце Спорта (фото)

Бумбокс презентовали в Киеве новый альбом (фото: РБК-Украина)

Добавим, что киевляне впервые увидели и услышали Бумбокс в обновленном составе. Недавно к команде присоединились гитаристы Олег Аджикаев и Дмитрий Кувалин, и бас-гитаристка Инна Невойт - она стала первой девушкой в группе за все время ее существования. Эти люди привнесли в композиции Бумбокса еще более мощного драйва и экспрессии.

Новые песни и тонны драйва: Бумбокс порвали на куски 10 тысяч сердец в переполненном Дворце Спорта (фото)

Бумбокс презентовали в Киеве новый альбом (фото: РБК-Украина)

Заметим, что на концерте, который длился более двух с половиной часов, музыканты сыграли 28 песен, среди которых были не только треки из "Таємного коду", но и проверенные временем хиты: "Поліна", "Дитина", "Вахтерам", "Квіти в волоссі" и другие. А также впервые была исполнена песня "Леся" - на слова культовой украинской поэтессы Леси Украинки (стихотворение "Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти")

Бумбокс презентовали в Киеве новый альбом (фото: РБК-Украина)

Шоумен и певец JULIK о первом альбоме, Dzidzio и активности в Instagram Украинская певица показала фантастический клип на песню для Евровидения 2020
Новости Украины музыкаБумбокс
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь