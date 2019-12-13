Розрив душі! Бумбокс привели в захват українців новими піснями

Бумбокс (фото: прес-служба гурту / Соня Плакидюк)

Гурт Бумбокс нарешті презентував другу частину альбому "Таємний Код"

Популярний гурт Бумбокс представив другу і заключну частину альбому "Таємний Код: Рубікон".

Першу частину платівки з такими хітами, як "Тримай мене”, “Твiй на 100%”, “ДШ”, “Ангела” та іншими слухачі прийняли з ентузіазмом близьким до фанатизму, про що можуть свідчити аншлагові концерти Андрія Хливнюка і Ко, наприклад, великий сольник Бумбокса у київському Палаці Спорту.

Презентація альбому "Таємний Код: Рубікон" у Києві (фото: instagram.com/lilac_nata)

У другій частині альбому не обійшлося, звісно, без експериментів. Так, тут можна почути іспанську версію пісні “Тримай мене”, яка була записана з відомим музикантом Сашею Чемеровим і The Gitas.

Також у альбом потрапила пісня "Плющ" вірш легендарної Лесі Українки.

"Це, окрім низького уклону класиці української літератури, ще й робота, котра врятувала мене від пірнання в глибоку депресію. Іноді у всіх в житті відбуваються втрати і цей вірш про одну із таких втрат. Я не дослідник творчості Лесі Українки, я не знаю, хоча слід поцікавитися і я це обов’язково зроблю, яку саме втрату мала на увазі поетеса: фізичну чи просто втрату кохання, однак тепер це як есенція, як ліки від таких втрат. Я написав цю пісню легко і хотів, щоб вона стала саундтреком українського фільму, що так і називається “Леся”. Я дуже хочу, щоб це кіно вийшло у світ. Я вірю, що цій стрічці бути. Ця пісня – це класична для Бумбокса балада для кіно. Це акустика і струнні інструменти. Якщо ви любите таку музику, то нехай це буде для вас сюрпризом і подарунком", – коментує трек Андрій Хливнюк.

Крім того, Бумбокс разом з режисером Стасом Гуренком і оператором Олександром Бойком зняли "здвоєний" кліп на пісні "Твiй номер / Плющ", який вже зовсім скоро побачить світ.

Таємний код: Рубікон. Частина 2

Українці, до слова, у захваті від свіжого релізу музикантів, про що не соромляться писати у коментарях у всіх соціальних мережах. Ось лише кілька з них:

Як ми довго цього чекали! І нарешті дочекалися! Ви неймовірні! Дуже хочеться знову на концерт, знову відчути цю атмосферу.

Моя душа задоволена P.S. Хто ще чекав "Рубікон" більше, ніж Новий Рік?

Ви найкращі! Дякую за те, що ви робите. Нереально надихає!

Розрив душі! Обожнюю вас!

Моє серденько на 100% складається з цих пісень.

Андрій, ти геній!

Ридаю під пісню "Плющ". Здається, це найкраща характеристика альбому. Бумбокс змогли достукатися до найпотаємніших глибин душі.

З кожним альбомом закохуюсь в цей гурт сильніше. Дякую за вашу творчість!

Бумбокс (фото: прес-служба гурту / Соня Плакидюк)

Нагадаємо, що перша частина "Таємного Коду" була випущена 12 вересня 2019 року.

Коментуючи назву альбому, Андрій Хливнюк сказав: "Це мій особистий рубікон, і там заховано таємний код, важливий для тих людей, які цей альбом написали й записали…"

"В принципі, зроби або помри – можна назвати платівку", - додав він.

Таємний код: Рубікон. Частина 1