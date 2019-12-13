Розрив душі! Бумбокс привели в захват українців новими піснями

Гурт Бумбокс нарешті презентував другу частину альбому "Таємний Код"
Популярний гурт Бумбокс представив другу і заключну частину альбому "Таємний Код: Рубікон".
Першу частину платівки з такими хітами, як "Тримай мене”, “Твiй на 100%”, “ДШ”, “Ангела” та іншими слухачі прийняли з ентузіазмом близьким до фанатизму, про що можуть свідчити аншлагові концерти Андрія Хливнюка і Ко, наприклад, великий сольник Бумбокса у київському Палаці Спорту.
Презентація альбому "Таємний Код: Рубікон" у Києві (фото: instagram.com/lilac_nata)
У другій частині альбому не обійшлося, звісно, без експериментів. Так, тут можна почути іспанську версію пісні “Тримай мене”, яка була записана з відомим музикантом Сашею Чемеровим і The Gitas.
Також у альбом потрапила пісня "Плющ" вірш легендарної Лесі Українки.
"Це, окрім низького уклону класиці української літератури, ще й робота, котра врятувала мене від пірнання в глибоку депресію. Іноді у всіх в житті відбуваються втрати і цей вірш про одну із таких втрат. Я не дослідник творчості Лесі Українки, я не знаю, хоча слід поцікавитися і я це обов’язково зроблю, яку саме втрату мала на увазі поетеса: фізичну чи просто втрату кохання, однак тепер це як есенція, як ліки від таких втрат. Я написав цю пісню легко і хотів, щоб вона стала саундтреком українського фільму, що так і називається “Леся”. Я дуже хочу, щоб це кіно вийшло у світ. Я вірю, що цій стрічці бути. Ця пісня – це класична для Бумбокса балада для кіно. Це акустика і струнні інструменти. Якщо ви любите таку музику, то нехай це буде для вас сюрпризом і подарунком", – коментує трек Андрій Хливнюк.
Крім того, Бумбокс разом з режисером Стасом Гуренком і оператором Олександром Бойком зняли "здвоєний" кліп на пісні "Твiй номер / Плющ", який вже зовсім скоро побачить світ.
Таємний код: Рубікон. Частина 2
Українці, до слова, у захваті від свіжого релізу музикантів, про що не соромляться писати у коментарях у всіх соціальних мережах. Ось лише кілька з них:
Бумбокс (фото: прес-служба гурту / Соня Плакидюк)
Нагадаємо, що перша частина "Таємного Коду" була випущена 12 вересня 2019 року.
Коментуючи назву альбому, Андрій Хливнюк сказав: "Це мій особистий рубікон, і там заховано таємний код, важливий для тих людей, які цей альбом написали й записали…"
"В принципі, зроби або помри – можна назвати платівку", - додав він.
Таємний код: Рубікон. Частина 1