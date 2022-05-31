Разрыхлитель или сода: в чем принципиальная разница, и как правильно их заменить

В чем разница между пищевой содой и разрыхлителем?

Пищевая сода - также разрыхлитель. Это белый кристаллический порошок, щелочное вещество под названием бикарбонат натрия.

Сода активируется в сочетании с кислотным ингредиентом и жидкостью. После активации образуется углекислый газ, который позволяет выпечке подняться и стать легкой и пушистой.

Поэтому в рецепте с пищевой содой всегда будет кислый ингредиент. Это кефир, сметана или же добавление уксуса, лимонного сока и тому подобное. Если такой кислой добавки нет, нам понадобится разрыхлитель.

Что такое разрыхлитель?

В отличие от пищевой соды, разрыхлитель содержит как основу (бикарбонат натрия), так и кислоту, необходимые для поднятия продукта. Кукурузный крахмал также обычно содержится в рыхлителе. Его добавляют в качестве буфера для предотвращения активации кислоты и основы во время хранения.

Подобно тому, как пищевая сода реагирует с водой и кислым ингредиентом, кислота в разрыхлителе реагирует с бикарбонатом натрия и выделяет углекислый газ, когда он соединяется с жидкостью.

Обычно магазинные рыхлители обладают "двойным действием". То есть сперва они сочетаются с жидкостью при комнатной температуре, а затем, когда смесь нагревается.

Когда какой использовать

Пищевая сода используется в рецептах, которые также содержат кислый ингредиент. А рыхлитель, когда рецепт не содержит кислотных ингредиентов, так как порошок уже содержит кислоту, необходимую для выделения углекислого газа.

Чтобы изготовить желаемую выпечку, вам нужно найти правильный баланс между кислотой и основой.

Замена в рецептах

Заменять соду разрыхлителем не рекомендуется. Если в рецепте указана сода, обычно это значит, что тесто кислое, и ему надо много "силы", чтобы подняться. Однако в крайнем случае это можно сделать.

Пищевая сода намного сильнее разрыхлителя, поэтому вам понадобится примерно в 3-4 раза больше порошка, чем соды, чтобы создать такую же способность подниматься.

Кроме того, эта замена может привести к тому, что ваша выпечка будет иметь химический или горький вкус.

Если же ваш рецепт предусматривает разрыхлитель, и все, что у вас есть под рукой - это пищевая сода, вы можете заменить ее, но вам нужно включить дополнительные ингредиенты (погасить соду соком лимона или уксусом).

Как правило, примерно 1 чайная ложка разрыхлителя эквивалентна 1/4 чайной ложки пищевой соды.