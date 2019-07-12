Разрушительный шторм в Греции: появилось жуткое видео

Шторм в Греции (Коллаж РБК-Украина)

Шторм в Греции стал смертельным - погибло семь человек

В Греции, на полуострове Халкидики, произошел сильнейший шторм. В ночь с 10 на 11 июля жителей полуострова накрыли сильнейший ветер, дождь и град. Местные рассказали, что такое сумасшествие стихии они видят впервые за последние 25 лет.

Шторм вырывал деревья с корнем из земли, повредил крыши на домах, градом побило машины. Разрушены многие здания, часть дороги, мост.

Во время шторма погибли семь человек, в том числе и двое детей: мама и 8-летний мальчик из Румынии, двое мужчин из России и двое граждан Чехии. Граждане Чехии погибли в автомобиле – их машину занесло жутким ветром. На маму и сына из Румынии обрушилась крыша, а россиян убило дерево, которое упало возле отеля.

Видео: YouTube/BBC

По информации врачей, 11 июля в больницы обратилось около 100 человек с разными травмами тяжести. У большинства – раны головы и переломанные конечности. В регионе объявили чрезвычайное положение и уже выделили средства на ликвидацию стихийного бедствия.

Видео: YouTube/EuroNews

Старожилы утверждают, что обычно погода в Греции летом очень сухая и солнечная. Поэтому множество туристов выбирают для отпуска именно эту страну. Метеоролог Клеарксос Марусакис описал погодные условия как "чрезвычайно необычные" для этого времени года.

Видео: YouTube/Ruptly

Напомним, ранее мы писали о том, что в Италии прошла жуткая буря и выпал град размером с апельсин.

А также мы рассказывали о том, что на севере Испании началось наводнение и целый город ушел под воду, есть погибшие.