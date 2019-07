Покалечены люди, разбиты машины: в Италии выпал град размером с апельсин

В Италии затоплены стоянки, побиты окна и вырваны деревья с корнем

Жуткая стихия разгулялась в регионе Абруццо в Италии. На коммуну Пескара обрушился аномальный град, размером с апельсин. Об этом сообщает агентство ANSA.

Сообщается, что жертвами аномального града стало 18 человек. Огромные градины нанесли им увечья и практически всех доставили в отделение неотложной помощи.

Среди пострадавших – беременная женщина, которые получила раны на лице и на голове. Многим понадобилось накладывать швы.

Alluvione a Pescara. Circa 40cm di altezza, via di sotto un torrente in discesa con tantissimi “affluenti” #pioggia #alluvione #pescara #abruzzo ⁦ @SkyTG24 ⁩ pic.twitter.com/25G0xPZa7M

Одну из больниц в регионе пришлось временно закрыть, так как водой залило весь первый этаж и операционные.

В городке залиты все парковки и уровень воды на площадках для автомобилей достигает двух метров.

WOW!!! BRUTAL #hailstorm with huge hail in Pescara, #Italy this afternoon 10th July! Video via Cottage_viaggi IG #SevereThunderstormWarning #extremeweather pic.twitter.com/jNzPRlPM0h