Покалечены люди, разбиты машины: в Италии выпал град размером с апельсин

В Италии затоплены стоянки, побиты окна и вырваны деревья с корнем
Жуткая стихия разгулялась в регионе Абруццо в Италии. На коммуну Пескара обрушился аномальный град, размером с апельсин. Об этом сообщает агентство ANSA.
Сообщается, что жертвами аномального града стало 18 человек. Огромные градины нанесли им увечья и практически всех доставили в отделение неотложной помощи.
Ospedale di #Pescara— Ilia Verrocchi (@IliaVerrocchi) 10 июля 2019 г.
Una città in ginocchio#maltempo #emergenzamaltempo pic.twitter.com/gZjehsXVa6
Среди пострадавших – беременная женщина, которые получила раны на лице и на голове. Многим понадобилось накладывать швы.
Alluvione a Pescara. Circa 40cm di altezza, via di sotto un torrente in discesa con tantissimi “affluenti” #pioggia #alluvione #pescara #abruzzo @SkyTG24 pic.twitter.com/25G0xPZa7M— Elio D'Ottavio (@elkios73) 10 июля 2019 г.
Одну из больниц в регионе пришлось временно закрыть, так как водой залило весь первый этаж и операционные.
#maltempo#Pescara#GRANDINE E #MALTEMPO IN #ABRUZZO— Pablita (@saluti37) 10 июля 2019 г.
La situazione a #Pescara pochi minuti fapic.twitter.com/8W6M19dV5C
В городке залиты все парковки и уровень воды на площадках для автомобилей достигает двух метров.
WOW!!! BRUTAL #hailstorm with huge hail in Pescara, #Italy this afternoon 10th July! Video via Cottage_viaggi IG #SevereThunderstormWarning #extremeweather pic.twitter.com/jNzPRlPM0h— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 10 июля 2019 г.
Огромный град наделал беды и в других частях города – выбиты стекла в помещениях, пробиты крыши домов и автомобили, которые оставались под открытым небом – понесли серьезный урон, у многих выбито лобовое стекло и есть повреждения на кузове.
Штормом вырвало деревья с корнями и буквально за 10 минут сосновый лес, где растет более 1000 деревьев, превратился в непроходимую чащу.
Местные власти готовы просить власти региона и правительство объявить состояние стихийного бедствия.
Пострадали города Васто, Сан-Сальво, Казальбордино, Милано Мариттима, Равенна. Общий ущерб уже исчисляется миллионами евро.
Жуткий град выпал в Италии (Фото: ansa.it, социальные сети)
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Карпатах внезапно в середине июля выпал снег.
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