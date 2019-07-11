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Покалечены люди, разбиты машины: в Италии выпал град размером с апельсин

STYLERЖизнь    11.07.2019 - 11:01
Покалечены люди, разбиты машины: в Италии выпал град размером с апельсин
Жуткий град в Италии (Коллаж РБК-Украина)

В Италии затоплены стоянки, побиты окна и вырваны деревья с корнем

Жуткая стихия разгулялась в регионе Абруццо в Италии. На коммуну Пескара обрушился аномальный град, размером с апельсин. Об этом сообщает агентство ANSA.

Сообщается, что жертвами аномального града стало 18 человек. Огромные градины нанесли им увечья и практически всех доставили в отделение неотложной помощи.

Среди пострадавших – беременная женщина, которые получила раны на лице и на голове. Многим понадобилось накладывать швы.

Одну из больниц в регионе пришлось временно закрыть, так как водой залило весь первый этаж и операционные.

В городке залиты все парковки и уровень воды на площадках для автомобилей достигает двух метров.

Огромный град наделал беды и в других частях города – выбиты стекла в помещениях, пробиты крыши домов и автомобили, которые оставались под открытым небом – понесли серьезный урон, у многих выбито лобовое стекло и есть повреждения на кузове.

Штормом вырвало деревья с корнями и буквально за 10 минут сосновый лес, где растет более 1000 деревьев, превратился в непроходимую чащу.

Местные власти готовы просить власти региона и правительство объявить состояние стихийного бедствия.

Пострадали города Васто, Сан-Сальво, Казальбордино, Милано Мариттима, Равенна. Общий ущерб уже исчисляется миллионами евро.

 

Жуткий град выпал в Италии (Фото: ansa.it, социальные сети)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Карпатах внезапно в середине июля выпал снег.

А также рассказывали о том, что Херсон во время страшной бури ушел под воду.

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