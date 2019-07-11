ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Греции объявлено чрезвычайное положение из-за шторма

Новости » Происшествия    11.07.2019 - 11:55
В Греции объявлено чрезвычайное положение из-за шторма
Иллюстративное фото (GettyImages)

Из-за шторма в Греции погибли уже 6 человек

Из-за шторма в Греции объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщает ERT.

Чрезвычайное положение ввели на полуострове Халкидики. Отметим, что из-за шторма погибли уже 6 человек, один пропавший без вести и около 108 пострадали. Среди погибших туристы из Чехии, Румынии и России.

Как сообщается, пожилая чешская пара погибла, когда сильный ветер снес их трейлер, а женщина и 8-летний мальчик, оба гражданина Румынии, были убиты после обрушения крыши ресторана в городке Неа-Плагия.

Напомним, 27 июня на Киев обрушился мощный ураган. В результате урагана в Киеве попадали деревья и образовались пробки. 

РБК-Украина писало, что 8 июля на севере Испании сильный ливень привел к наводнению в городе Тафалья, в результате чего погиб по меньшей мере один человек - водитель, чью машину снесло водой.

Ранее сообщалось, что на Китай обрушился мощный ураган. Стихия обрушилась на провинцию Ляонин, в результате которой 190 человек получили ранения и шесть человек погибли.

В Греции назначили новое правительство На Шри-Ланке продлили чрезвычайное положение еще на месяц
Новости Украины Грециячрезвычайное положениешторм
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь