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На север Испании обрушилось наводнение, есть жертвы

Новости » Происшествия    09.07.2019 - 13:53
На север Испании обрушилось наводнение, есть жертвы
Фото: наводнение в Тафалье (Navarra.com)

В Испании сильные дожди привели к внезапному наводнению

В городе Тафалья на севере Испании сильный ливень привел к наводнению, затоплены улицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.

Как сообщается, 8 июля 2019 года в городе Тафалья прошел сильный ливень, вызвавший разрушительное наводнение. По данным местных властей, в результате непогоды уже погиб один человек - водитель, чья машина была сметена внезапным наводнением.

По данным издания, сильные дожди с градом привели к перекрытию дорог и отключению электричества в различных частях Испании, а в Тафалье из-за ливней с берегов вышли две реки. 

Также сообщается, что до утра 9 июля въезд в город был ограничен. Также была заблокирована работа железной дороги.

Отметим, ранее сообщалось, что на Китай обрушился мощный ураган. Стихия обрушилась на провинцию Ляонин, в результате которой 190 человек получили ранения и шесть человек погибли.

Напомним, ранее в США произошло мощное землетрясение, эпицентр находился в 195 км к северу от города Лос-Анджелес. Очаг залегал на глубине 9 км.

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