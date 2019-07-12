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Руйнівний шторм в Греції: з'явилося моторошне відео

STYLERЖиття    12.07.2019 - 10:05
Руйнівний шторм в Греції: з'явилося моторошне відео
Шторм в Греції (Колаж РБК-Україна)

Шторм в Греції став смертельним - загинуло сім осіб

У Греції, на півострові Халкідікі, стався сильний шторм. В ніч з 10 на 11 липня жителів півострова накрили сильний вітер, дощ та град. Місцеві розповіли, що таке шаленство стихії вони бачать вперше за останні 25 років.

Шторм виривав дерева з корінням із землі, пошкодив дахи на будинках, градом побило машини. Зруйновано багато будинків, частина дороги, міст.

Під час шторму загинули сім чоловік, у тому числі і двоє дітей: мама і 8-річний хлопчик з Румунії, двоє чоловіків з Росії і двоє громадян Чехії. Громадяни Чехії загинули в автомобілі – їх машину занесло страшним вітром. На маму і сина з Румунії обвалився дах, а росіян вбило дерево, яке впало біля готелю.

Відео: YouTube/BBC

За інформацією лікарів, 11 липня в лікарні звернулося близько 100 осіб з різними травмами тяжкості. У більшості – рани голови і переламані кінцівки. У регіоні оголосили надзвичайний стан і вже виділили кошти на ліквідацію стихійного лиха.

Відео: YouTube/EuroNews

Старожили стверджують, що зазвичай погода в Греції влітку дуже суха і сонячна. Тому безліч туристів вибирають для відпустки саме цю країну. Метеоролог Клеарксос Марусакис описав погодні умови як "надзвичайно незвичайні" для цієї пори року.

Відео: YouTube/Ruptly

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Італії пройшла страшна буря і град розміром з апельсин.

А також ми розповідали про те, що на півночі Іспанії почалася повінь і ціле місто пішло під воду, є загиблі.

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