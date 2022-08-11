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Разрушительный деревопад и реки на улицах: видео последствий ливня с ураганом в Кривом Роге

Коллаж РБК-Украина: непогода наломала дров в Кривом Роге
Автор: Владимир Костырин

Непогода накрыла Кривой Рог 11 августа и привела к подтоплению некоторых улиц из-за мощного дождя, а также деревопаду и разрушениям по причине ураганного ветра.

Последствия разгулявшейся стихии жители Кривого Рога сняли на фото и видео, после чего кадры разместили в пабликах в сети.

Сильные порывы ветра сорвали дерево возле многоэтажки в районе Соцгорода, и рухнувший ствол проломил стену жилого дома, после чего перекрыл дорогу.

Деревопад также зафиксирован на Карачунах.

Видео: дерево обвалилось из-за ураганного ветра в Кривом Роге 11 августа

Последствия деревопада в Кривом Роге 11 августа (фото: krlife.com.ua)

Также отмечается, что на проспекте Металлургов упавшее дерево накрыло машину, в которой находились люди. Обошлось, к счастью, без пострадавших.

Видео: последствия непогоды в Кривом Роге

В Долгинцевском районе на улице Соборности свалившийся тополь повредил линию электропередач на остановке общественного транспорта.

Таким образом движение трамвая было приостановлено, фонари тут тоже перестали работать.

В Металлургическом районе города улицы и проспект значительно подтопило. Людям приходилось ходить по бурным потокам, а машинам - рассекать волны на образовавшихся "дорожных" реках.

Видео: Кривой Рог затопило из-за сильного залпового дождя 11 августа

Так, из-за большого объема выпавших в четверг осадков водостоки просто не справлялись с таким количеством воды, и лужи разрастались, превращаясь в "водоемы".

Видео: в Кривом Роге из-за ливня подтопило улицы 11 августа

Видео: последствия непогоды в Кривом Роге 11 августа

Напомним, что пару дней назад внезапный залповый ливень затопил улицы Одессы.

Также мы писали, что в минувшее воскресенье после сильного ливня затопило Ирпень, и появилось видео последствий.

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