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Руйнівний деревопад і річки на вулицях: відео наслідків зливи з буревієм у Кривому Розі

Колаж РБК-Україна: негода наламала дров у Кривому Розі
Автор: Володимир Костирін

Негода накрила Кривий Ріг 11 серпня і призвела до підтоплення деяких вулиць через потужний дощ, а також деревопаду і руйнувань унаслідок ураганного вітру.

Наслідки стихії, що розгулялася, жителі Кривого Рогу зняли на фото і відео, після чого кадри розмістили в пабліках в мережі.

Сильні пориви вітру зірвали дерево біля багатоповерхівки в районі Соцміста, і стовбур, що звалився, проломив стіну житлового будинку, після чого перекрив дорогу.

Деревопад також зафіксований на Карачунах.

Відео: дерево обвалилося через ураганний вітер у Кривому Розі 11 серпня

Наслідки деревопаду в Кривому Розі 11 серпня (фото: krlife.com.ua)

Також зазначається, що на проспекті Металургів дерево, що впало, накрило машину, в якій знаходилися люди. Обійшлося, на щастя, без постраждалих.

Відео: наслідки негоди у Кривому Розі

У Довгинцівському районі на вулиці Соборності тополя, що звалилася, пошкодила лінію електропередач на зупинці громадського транспорту.

Таким чином рух трамвая було призупинено, ліхтарі тут теж перестали працювати.

У Металургійному районі міста вулиці та проспект значно підтопило. Людям доводилося ходити по бурхливих потоках, а машинам - розсікати хвилі на новоутворених "дорожніх" річках.

Відео: Кривий Ріг затопило через сильний залповий дощ 11 серпня

Так, через великий обсяг опадів, що випали в четвер, водостоки просто не справлялися з такою кількістю води, і калюжі розросталися, перетворюючись на "водойми".

Відео: у Кривому Розі через зливу підтопило вулиці 11 серпня

Відео: наслідки негоди у Кривому Розі 11 серпня

Нагадаємо, що пару днів тому раптова залпова злива затопила вулиці Одеси.

Також ми писали, що минулої неділі після сильної зливи затопило Ірпінь, і з'явилося відео наслідків.

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