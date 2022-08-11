Разрушительный деревопад и реки на улицах: видео последствий ливня с ураганом в Кривом Роге
Непогода накрыла Кривой Рог 11 августа и привела к подтоплению некоторых улиц из-за мощного дождя, а также деревопаду и разрушениям по причине ураганного ветра.
Последствия разгулявшейся стихии жители Кривого Рога сняли на фото и видео, после чего кадры разместили в пабликах в сети.
Сильные порывы ветра сорвали дерево возле многоэтажки в районе Соцгорода, и рухнувший ствол проломил стену жилого дома, после чего перекрыл дорогу.
Деревопад также зафиксирован на Карачунах.
Видео: дерево обвалилось из-за ураганного ветра в Кривом Роге 11 августа
Последствия деревопада в Кривом Роге 11 августа (фото: krlife.com.ua)
Также отмечается, что на проспекте Металлургов упавшее дерево накрыло машину, в которой находились люди. Обошлось, к счастью, без пострадавших.
Видео: последствия непогоды в Кривом Роге
В Долгинцевском районе на улице Соборности свалившийся тополь повредил линию электропередач на остановке общественного транспорта.
Таким образом движение трамвая было приостановлено, фонари тут тоже перестали работать.
В Металлургическом районе города улицы и проспект значительно подтопило. Людям приходилось ходить по бурным потокам, а машинам - рассекать волны на образовавшихся "дорожных" реках.
Видео: Кривой Рог затопило из-за сильного залпового дождя 11 августа
Так, из-за большого объема выпавших в четверг осадков водостоки просто не справлялись с таким количеством воды, и лужи разрастались, превращаясь в "водоемы".
Видео: в Кривом Роге из-за ливня подтопило улицы 11 августа
Видео: последствия непогоды в Кривом Роге 11 августа
Напомним, что пару дней назад внезапный залповый ливень затопил улицы Одессы.
Также мы писали, что в минувшее воскресенье после сильного ливня затопило Ирпень, и появилось видео последствий.