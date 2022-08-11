Руйнівний деревопад і річки на вулицях: відео наслідків зливи з буревієм у Кривому Розі
Негода накрила Кривий Ріг 11 серпня і призвела до підтоплення деяких вулиць через потужний дощ, а також деревопаду і руйнувань унаслідок ураганного вітру.
Наслідки стихії, що розгулялася, жителі Кривого Рогу зняли на фото і відео, після чого кадри розмістили в пабліках в мережі.
Сильні пориви вітру зірвали дерево біля багатоповерхівки в районі Соцміста, і стовбур, що звалився, проломив стіну житлового будинку, після чого перекрив дорогу.
Деревопад також зафіксований на Карачунах.
Відео: дерево обвалилося через ураганний вітер у Кривому Розі 11 серпня
Наслідки деревопаду в Кривому Розі 11 серпня (фото: krlife.com.ua)
Також зазначається, що на проспекті Металургів дерево, що впало, накрило машину, в якій знаходилися люди. Обійшлося, на щастя, без постраждалих.
Відео: наслідки негоди у Кривому Розі
У Довгинцівському районі на вулиці Соборності тополя, що звалилася, пошкодила лінію електропередач на зупинці громадського транспорту.
Таким чином рух трамвая було призупинено, ліхтарі тут теж перестали працювати.
У Металургійному районі міста вулиці та проспект значно підтопило. Людям доводилося ходити по бурхливих потоках, а машинам - розсікати хвилі на новоутворених "дорожніх" річках.
Відео: Кривий Ріг затопило через сильний залповий дощ 11 серпня
Так, через великий обсяг опадів, що випали в четвер, водостоки просто не справлялися з такою кількістю води, і калюжі розросталися, перетворюючись на "водойми".
Відео: у Кривому Розі через зливу підтопило вулиці 11 серпня
Відео: наслідки негоди у Кривому Розі 11 серпня
Нагадаємо, що пару днів тому раптова залпова злива затопила вулиці Одеси.
Також ми писали, що минулої неділі після сильної зливи затопило Ірпінь, і з'явилося відео наслідків.