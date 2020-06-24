Разрушительное наводнение в Карпатах: как это было в 2008-м (фото)

Наводнение на западе Украины и разрушения в связи с непогодой и мощными ливнями наделали бед в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях, а также забрали три жизни. Синоптики объясняют ненастье обильными дождями с 20 по 24 июля в этих регионах, а экологи сетуют на нещадную вырубку лесов в Карпатах.

По данным ГСЧС, на Прикарпатье в результате паводков погибли 3 человека, один пропал без вести, затопило свыше 4,5 тысячи домов, десятки населенных пунктов остались без света. Также был разрушен мост через реку Лимница, который в течение 7 лет восстанавливали после наводнения в 2008 году.

Тем временем в сети вспомнили те самые масштабные потопы на западе Украины, которые 12 лет назад накрыли Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Закарпатскую, Тернопольскую и Винницкую области. Пользователи интернета показали архивные фото прошлого бедствия и спрашивают, можно ли сравнить его с нынешним.

"Кто помнит, как тогда было? Можно сравнить эту стихию с 2008 годом?" - пишет сообщество "Верховина Карпаты" в Facebook.

Наводнение на западе Украины в 2008 году (архивные фото: facebook.com/verkhovyna.life)

В комментариях тут же посыпались архивные снимки, которые показали очень много схожего в наводнениях 2020 и 2008 годов.

Тогда, в 2008-м в июле, в нескольких западных областях в результате паводка пострадали около 500 человек, погибли и пропали без вести 38 граждан, в том числе детей.

Криворивня в 2020 году и 2008-м - сейчас ситуация с мостом очень похожа на прошлую (фото: facebook.com/verkhovyna.life)

12 лет назад 23-25 июля из-за сильных грозовых дождей ушли под воду более 15,5 тыс. жилых домов, почти 17 тысяч га сельскохозяйственных угодий, было повреждено 145 автомобильных и 95 пешеходных мостов, размыто 140 км автомобильных дорог.

Наводнение возле села Гринькив 25 июля 2008 года (фото: facebook.com/verkhovyna.life)

В то время на ликвидацию последствия стихии украинская власть выделила 5,8 млрд грн. При этом не все средства пошли на дело и через некоторое время было выявлено, что часть денег была использована не по целевому назначению - вспыхнули серьезные разбирательства, органы прокуратуры возбудили многие десятки уголовных дел.

В вот так затопило Ясень 25 июля 2008 года (фото: facebook.com/verkhovyna.life)

Наводнение в селе Кузьминец 25 июля 2008 года (фото: facebook.com/verkhovyna.life)

Тогдашний президент Украины Виктор Ющенко отмечал, что если бы не массовый вывоз леса на Буковине, вода из реки Черемош не нанесла бы такой большой вред, и первый эффект ударной волны из-за бездарного гидропланирования привел к несчастью.

Потоп в городе Стрый 25 июля 2008 года (фото: facebook.com/verkhovyna.life)

Сейчас, в 2012-м, вода на Черемоше в Карпатах после нескольких дней обильных ливней поднялась на несколько метров.

После сильных дождей в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях реки вышли из берегов и затопили горные города и села.

Вот почему Черный Черемош так называют (автор фото: Александр Бельмега / facebook.com/verkhovyna.life)

Ранее мы писали о том, что в Укргидрометцентре назвали причину разрушительных потопов на западе Украины.

Также сообщалось, что в Черновцах река Прут выходит из берегов, и села региона могут уйти под воду.